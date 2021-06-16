Клубника резко подорожала: когда ожидать снижения цены

В Украине выросла стоимость клубники. Дожди не дают ягодам созреть и уничтожили часть урожая, объясняют продавцы.

Автор: Елена Луценко Покупателям не советуют надеяться на низкую цену в этом сезоне

Фермеры подтверждают, что дожди уничтожили почти 70% урожая. Покупателям не советуют надеяться на низкую цену в этом сезоне, пишет ТСН.

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В Херсонской области на оптовых рынках клубнику продают по 30 грн/кг. В регионах цены вдвое выше. В Киеве 1 кг стоит 60 грн. Самая дорогая во Львове, по 75 грн/кг. Неделю назад клубника на рынках стоила на 14-20 грн дешевле.

Выращивание голубики развивается гигантскими шагами. Эта ягода самая дорогая не только в Украине, но и за рубежом. Ее потребление растет во всем мире. Цену на рынке делают не фермеры и импортеры-экспортеры. На нее влияют два фактора: спрос и предложение. И их соотношение. В прошлом году потеряли более половины запланированного урожая. В супермаркетах продавалась голубика от 200 грн за 1 кг. Голубика будет стоить дорого, пока не будет перепроизводства. Такими темпами, как эта ягода насаживается в Украине, прогнозировали снижение цен два года назад. Но никто не ожидал заморозков в мае прошлого, которые нанесли много вреда.