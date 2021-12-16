Киев потратит 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро

Киев получит новые троллейбусы и вагоны метро. Фото: uk.wikpedia.org.

Киев решил привлечь 100 млн евро кредита на закупку новых троллейбусов и 50 вагонов метро.

16 декабря Киевский городской совет ратифицировал соответствующее кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком.

Есть обязательное условие – закупка нового транспорта может производиться на условиях международного тендера. Но КГГА будет иметь право предоставления преференций украинским производителям.

"Средства используем на приобретение троллейбусов большой и особо большой вместимости, а именно длиной более 11,9 метра и более 18,5 метра. Это будет низкопольный транспорт, приспособленный для всех пассажиров, в частности, с инвалидностью. Кроме того, приобретем 50 новых вагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом для Святошинско-Броварской линии подземки", – сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Министерство финансов Украины утвердило объемы и условия такого заимствования. Кредитные средства привлекаются сроком на 15 лет с трехлетним льготным периодом. После его завершения Киев будет выплачивать суммы погашения по кредиту раз в полгода.

Транспорт будут закупаться через коммунальные предприятия "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен".

Впервые подобное кредитное соглашение город привлекает без государственных гарантий.

Киевские власти планируют повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 20 грн за поездку. Однако 12 грн будет стоить билет для жителей столицы, имеющих "Карту киевлянина". Жители Киевской области могут приобрести проездной, по которому стоимость поездки составит 14 грн.