Кличко рассказал, сколько будет стоить проезд в Киеве

Кличко рассказал о повышении платы за проезд в Киеве. Фото: Укринформ

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте.

Власти планируют установить тариф размером 12 гривен для жителей столицы, ответил Кличко на вопрос журналиста телеканала "Киев".

Он уточнил, что речь идет о тех жителях, у которых есть "Карточка киевлянина".

"Это решение мы будем принимать, как только истечет отопительный сезон в столице", заключил мэр.

Жители Киевской области могут приобрести проездной билет, на котором стоимость одной поездки составит 14 грн.

Единоразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.

"Карту киевлянина" могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть "Ощадбанка".

Власти сохранят скидки для льготных слоев населения, а также право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.

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В начале ноября заместитель городского головы Николай Поворозник заявил, что киевские местные власти планировали повысить с 1 января 2022 года тарифы проезда до 20 грн за поездку.