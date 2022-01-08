Казахская криптовалюта обрушилась в 300 раз из-за событий в стране

Казахский токен KZ Cash запустился в 2018 году. Фото: crushpixel.com

Первая казахстанская криптовалюта KZ Cash обрушилась в 300 раз из-за массовых протестов в этой стране.

По данным аналитического сервиса Coinmarketcap, осенью 2021 года казахский токен достиг максимума за последние годы – 0,3 долл., пишет издание dev.ua.

Позже, на фоне информации о повышении цен на газ в Казахстане с 2022 года, криптовалюта просела в 100 раз и стоила уже $0,003.

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1 января в стране выросли цены на газ, KZ Cash резко пошел вниз. 2 января ситуация в Казахстане усугубилась массовыми протестами. Криптовалюта упала до $0,001. Это в 300 раз меньше, чем до начала отопительного сезона.

Казахстанский токен KZ Cash запустился в начале 2018 года.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.