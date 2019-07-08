Какую субсидию получают украинцы

Больше всего субсидий выплатили в Киеве и Киевской обл. - более 504 млн грн. Фото: Укрінформ

В марте-мае в Украине средняя субсидия составляла 1500 грн.

Субсидии получили 1 млн пенсионеров. Через почтовые отделения им выплатили 4,8 млрд грн, сообщила Укрпочта.

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Больше всего субсидий выплатили в Киеве и Киевской области - более 504 млн грн. Деньги получили почти 117 тыс. пенсионеров.

В Харьковские области субсидию 392,1 млн грн разделили 85 тыс. пенсионеров. Львовской - 296,6 млн грн более 66 тыс. пенсионеров.

С мая в Украине начали оформлять субсидию на летний - неотапливаемый период. Он продлится до 1 октября. Субсидию автоматически переоформят тем, кто не имеет коммунальных долгов на 1 мая.