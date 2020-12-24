Каким специалистам готовы платить более 100 тыс. грн

Чаще всего высокие зарплаты предлагают ІТ-специалистам. Фото: unsplash

Системным администраторам, бортинженерам, девелоперам и пиарщикам предлагают заработную плату более 100 тыс. грн.

Об этом сообщают аналитики robota.ua.

Системный администратор в Calloption

Международная финансовая IT-компания ищет специалиста по системному администрированию веб-проектов. Предлагается заработная плата в размере 112 тыс. грн. Ищут специалиста с: навыками администрирования Linux на высоком уровне; опытом работы с высоконагруженных веб-проектов с использованием nginx + PHP-FPM и Haproxy; опытом использования/администрирования MySQL/PostgreSQL.

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Бортинженер (стажер) Ми-8 (17) в "Українські вертольоти"

Авиакомпания проводит отбор на конкурсной основе. Заработная плата - 120 тыс. грн. Требования: высшее по специальности "Техник/механик авиационный по эксплуатации воздушных судов/систем ПС" или высшее образование по специальности "Инженер по техническому обслуживанию воздушных судов и авиационных двигателей"; опыт работы по специальности; общий налет на воздушных судах на должности бортинженера от 100 часов.

IoT Engineers / Leads / Developers в IOT Web Lab

IT-компания ищет сотрудника на удаленную работу. Требования к кандидатам: опыт работы с проектами высокочастотного обнаружения (работа с частотой RFID); высшее образование - математика, информатика; 12 + лет опыта; свободное владение английским/русским языками. Работодатель предлагает зарплату 280 тыс. грн.

PR-менеджер с опытом в юридической сфере или B2B в PravoSud

Платформа для поиска и анализа судебной практики открывает вакансию. Требования: опыт работы в PR и коммуникациях от 2 лет; опыт работы с международным рынком СМИ; опыт работы в юриспруденции или похожих областях; знание основных digital-каналов коммуникации; умение писать интересные бизнес-тексты; свободный устный и письменный английский; высокие коммуникативные навыки; увлеченность рекламой и маркетингом; активная жизненная позиция; работа с лидерами мнений. Заработная плата - 300 тыс. грн.

В ноябре самые высокие зарплаты предлагали в вакансиях архитекторов программного обеспечения, тимлидов и Go-девелоперов.