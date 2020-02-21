Какие новые профессии появились за последние годы

Новые специалисты появляются через развитие новых технологий. Фото: habr.com

Футурологи утверждают, что вскоре исчезнут 57 профессий. Однако появится более 180 новых.

Еще 15 лет назад не существовало некоторых профессий, которые сегодня привычные и достаточно широко распространены, пишет hh.ua.

SMM-менеджер и таргетолог

Самая популярная социальная сеть Facebook появилась в 2004-м. Бизнес быстро оценил рекламные возможности Facebook. В 2011 году объем рынка рекламы там превысил $5 млрд. Доходы от рекламы в Instagram в 2019-м принесли Facebook около $20 млрд. Компании начали искать специалистов, чтобы управлять коммуникациями в социальных сетях и работать с рекламой. Последним занимается таргетолог. Специалист настраивает рекламу так, чтобы она анонсировалась определенной группе людей.

Разработчик и дизайнер мобильных приложений

Сегодня в мобильном телефоне есть разные приложения, которые помогают написать письмо, посчитать ежедневные расходы, купить билеты на самолет и забронировать жилье. Реальным толчком к развитию индустрии разработки приложений стало появление App Store в 2008 году. В 2010-м появился Windows Mobile Store. Сейчас над мобильными приложениями работают разработчики, тестировщики, дизайнеры и менеджеры мобильной рекламной монетизации.

Инженер-программист автоматики умных домов

Считают, что "умные дома" начали появляться в 1961 году. Тогда изобрели устройство для плавного регулирования света - диммер. Правда переворот в технологиях произошел в начале 2000-х, когда появились iPhone и другие смартфоны. Тогда же представили камеру видеонаблюдения с онлайн-доступом к видео со смартфона и возможностью хранить записи, термостат, который можно было запрограммировать, смарт-система домашнего освещения. Чтобы разрабатывать "умные" технологии и устройства нужны соответствующие инженеры, проектировщики, разработчики.

Специалист по фандрайзингу и краудфандингу

Экономика общего потребления заключается в том, что люди могут обмениваться активами с помощью технологий и онлайн-платформ. Например, инвестировать в новые разработки, продукты, фильмы. Специалист по фандрайзингу и краудфандингу разрабатывает и воплощает стратегию привлечения средств.

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Трендвотчер

Специалисты отслеживают появление новых тенденций и их влияние на клиентские потребности. Исследуют игроков рынка и их бизнес-модели. Создают концепции коммерческих продуктов и стратегий их запуска.

Аналитик криптовалют

Специалисты работают с соответствующими биржами, оперативно реагировать на изменения в курсах, поддерживают ликвидность. О криптовалютах заговорили в 2009-м после появления Bitcoin.

В Украине наиболее опасными остаются рабочие профессии - слесари, газосварщики, рабочие сферы сельского хозяйства, строители. В течение года зарплата таких специалистов выросла. Слесарям и газосварщикам начали платить больше на 2000 грн - 12 500 грн. Заработки работников сферы сельского хозяйства выросли на 21% - до 9750 грн.