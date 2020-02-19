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среда, 19 февраля 2020 21:10

Опасная профессия: сколько платят работникам

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В Украине наиболее опасными остаются рабочие профессии - слесари, газосварщики, рабочие сферы сельского хозяйства, строители.

В течение года зарплата таких специалистов выросла. Слесарям и газосварщикам начали платить больше на 2000 грн - 12 500 грн. Заработки работников сферы сельского хозяйства выросли на 21% - до 9750 грн, передает olx.ua.

Автор: olx.ua
  Больше всего зарплату подняли водителям. Выплаты выросли на 25%.
Больше всего зарплату подняли водителям. Выплаты выросли на 25%.

Больше всего зарплату подняли водителям. Выплаты выросли на 25% - до 15 000 грн. Столько же в среднем платили строителям.

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В рейтинг опасных вошла профессия охранника. При этом заработная плата специалистов составила 7700 грн.

По стране больше всего заработная плата выросла в Харькове, Киеве и Сумской области. Меньше всего - в Хмельницкой области.

В январе 2019-го и 2020 года зафиксировали 8 смертельных случаев в профессии слесаря и газосварщика. Рабочие сферы сельского хозяйства получили травмы 7 раз. Среди водителей было 7 травматических случаев. Строителей - 6.

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