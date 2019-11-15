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пятница, 15 ноября 2019 21:10

Какие квартиры раскупают украинцы

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Какие квартиры раскупают украинцы
Люди готовы платить больше за комплексы со своей инфраструктурой, планированием территории, наличием спортивных и детских площадок, парка. Фото: Depositphotos

На этапе строительства однокомнатную квартиру можно купить за $18-20 тыс. Есть возможность инвестировать от $1,5 тыс., рассказал Gazeta.ua Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

"На этапе фундамента люди вкладывают на 20-30% меньше реальной стоимости квартиры. Застройщики предлагают различные программы рассрочек. Понятно, что есть риск потерять деньги", - объясняет Топал.

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По его словам, сегодня квартиры преимущественно покупают для бизнеса - сдавать в аренду.

"Это жилье в сегментах эконом плюс и комфорт. Люди или максимально экономят на панелях, или готовы переплачивать 10-15% от средней цены за комфортное жилье. Платят больше за комплексы со своей инфраструктурой, планированием территории, наличием спортивных и детских площадок, парка, фонтанов, закрытой территории и дворов без машин. В таких комплексах в основном проживают люди в возрасте 28-40 лет, много детей. Эти объекты будут дорожать", - заключает эксперт.

В следующем году недвижимость на первичном рынке в среднем подорожает на 10%. Цены вырастут на квартиры комфорт-класса. Не существенно изменится стоимость эконом-класса.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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