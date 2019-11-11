Квартиры подорожают: где и почему вырастет цена

Недвижимость подорожает из-за роста спроса, стоимости стройматериалов и расходов на рекламу. Фото: etcetera.media

В следующем году недвижимость на первичном рынке в среднем подорожает на 10%. Цены вырастут на квартиры комфорт-класса. Не существенно изменится стоимость эконом-класса.

Недвижимость подорожает не только в Киеве, а во всех регионах Украины. До этого спрос на жилье сдерживали выборы. К концу года покупатели активизировались, пишет ubr.ua.

Цена на квартиры вырастет не только из-за спроса. Будет влиять стоимость стройматериалов, монтажных работ, бюджеты строителей на рекламу. Так, маркетинговые расходы составляют до 4-6% от стоимости квадратного метра.

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"В мировой практике доля маркетинговых затрат может достигать 8-10%. Однако из-за невысокой маржинальности в сегменте масс-маркет, а это около 80% украинского рынка новостроек, дальнейший рост маркетинговых расходов застройщиков маловероятный. Любое их увеличение существенно скажется на стоимости продажи жилья", - говорит эксперт по недвижимости Вячеслав Бевза.

На стоимость квартиры ощутимо влияет метраж, площадь кухни и этаж. Так, за "однушку" 35 м² в среднем просят $35 тыс. За жилье 34 м² - $33 тыс.