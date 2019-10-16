Как не переплатить при покупке квартиры: советы

На стоимость квартиры ощутимо влияет метраж, площадь кухни и этаж. Так, за "однушку" 35 м² в среднем просят $35 тыс. За жилье 34 м² - $33 тыс.

При покупке трехкомнатной квартиры можно сэкономить около $3 тыс. Это разница между средней ценой на жилье в 75 м² за $66 тыс. и 74 км² за $63 тыс. Причем последних квартир на рынке больше, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua Традиционно квартиры стоят дешевле на первых этажах.

Купить квартиру дешевле возможно за счет меньшей площади кухни. Однокомнатное жилье с кухней 6 м² в среднем стоит $30 тыс. Двухкомнатное - $42 тыс., трехкомнатное - $48,7 тыс. Эти же квартиры с кухнями 7 м² обойдутся на $ 1-2 тыс. дороже.

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Традиционно квартиры стоят дешевле на первых этажах. Средняя цена "однушки" на первом этаже составляет $33 тыс. За квартиру выше просят $41,4 тыс.

Двухкомнатная квартира на первом этаже в среднем стоит $43,5 тыс. Выше - $63 тыс. За трехкомнатную на первом этаже просят $57,5 ​​тыс. На этажах выше - $87 тыс. В то же время среди всех квартир только 7% расположены на первых этажах.

В сентябре преимущественно покупали квартиры в новых домах. Чаще всего 1-2-комнатные. Дешевле всего стоило 1-комнатное жилье 22 м² в Днепровском районе - $20,5 тыс.