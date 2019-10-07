Купить дом в Киеве стало дешевле: цены

В Киеве частные дома стремительно подешевели. Цены упали до уровня 2006 года.

"За последние пять месяцев частные дома в Киеве в сегменте эконом и комфорт подешевели на 10-12%", - объясняет вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал, пишет dom.ria.

Автор: dom.ria.com Цены на частные столичные дома упали до уровня 2006 года.

Отдельный дом с участком 5-8 соток в пределах Киева стоит $70-90 тыс.

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По словам Топала, такое жилье построили в 1960-1980 годах. Продают с косметическим ремонтом и коммуникациями, включая центральное водоснабжение и канализацию.

В сентябре преимущественно покупали квартиры в новых домах. Чаще всего 1-2-комнатные. Дешевле всего стоило 1-комнатное жилье 22 м² в Днепровском районе - $20,5 тыс.