Квартира в Киеве: назвали актуальные цены на жилье

В сентябре спрос на покупку квартир превышал предложение. Фото: depositphotos

В сентябре преимущественно покупали квартиры в новых домах. Чаще всего 1-2-комнатные. Дешевле всего стоило 1-комнатное жилье 22 м² в Днепровском районе - $20,5 тыс.

За $39 тыс. купили 1-комнатную квартиру площадью 40 м² на ул. Каховской в ​​Святошинском районе. В этом же районе на ул. Космонавта Комарова $50 тыс. стоила "однушка" 41 м², передает АН "Благовіст".

2-комнатную квартиру площадью 56 м² в Голосеевском районе приобрели за $50,5 тыс. За $70 тыс. купили 1-комнатную квартиру 40 м². За $100 тыс. - 2-комнатную площадью 62 м².

На ул. Демеевской в ​​Голосеевском районе 1-комнатное жилье площадью 55 м² стоило $102 тыс. 2-комнатное 64 м² в Шевченковском районе - $160 тыс.

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За $253 тыс. купили 4-комнатную квартиру 120 м² в Лабораторном переулке в Печерском районе. Дороже всего в сентябре стоила квартира 230 м² в Шевченковском районе в новостройке - $435 тыс.

"Спрос на некоторые объекты превышает предложение. Почти половина запросов приходится на квартиры в новых домах. Прогнозируем активность на рынке и в октябре", - говорит Елена Биберова, гендиректор агентства.

Верховная Рада разработала законопроект №2047-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости". Сейчас стоимость жилья определяет оценщик. Поэтому может манипулировать с ценой. Предлагают ввести понятие налоговой стоимости недвижимости и внедрить двухуровневую систему оценки. Стоимость квартиры будет определять не человек, а автоматизированная электронная площадка. Цену недвижимости будут проверять в единой базе данных налоговой стоимости.