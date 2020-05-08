Как заинтересовать рекрутера и быстро найти работу: советы

Чтобы заинтересовать рекрутера, можно записать видеорезюме. Это особенно актуально в условиях карантина. Фото: unsplash.com

Поиск работы - это тоже работа, к которой нужно подходить ответственно. Кроме времени и усилий, понадобится творческий подход и креативность. Именно такие черты рекрутеры больше всего ценят в поисковиках.

Чтобы получить работу своей мечты, надо как следует подготовиться к собеседованию, составить правильное резюме и продумать, как будете представлять себя во время разговора с работодателем, об этом пишет grc.ua.

Изучите "болевые точки" компании

Перед тем, как идти на собеседование, нужно не только ознакомиться с деятельностью компании. Важно найти ее "болевые точки". Попробуйте показать связь между потребностями компании и вашими навыками и достижениями.

Используйте цифры

В резюме оцените в процентах, насколько вы превысили свои цели. Опишите предыдущий опыт в цифрах. Например, сколько сделок удалось подписать с вашим участием, как выросли продажи, или сколько новых клиентов появилось. Если будете оценивать собственные достижения, рекрутер сможет представить объем проделанной работы.

Визуализируйте резюме

Чтобы заинтересовать рекрутера, подойдите к написанию резюме творчески. Например, уровень знания иностранных языков покажите в виде графика. Когда будете писать об опыте работы, добавьте логотипы компаний, где работали.

Подготовьте идеи

Продумайте, чем можете быть полезны компании. Расскажите на собеседовании о конкретных идеях, как увеличить количество клиентов, продажи, улучшить обслуживание. Как вариант, можно предложить стратегию развития компании на ближайшие 5 лет. Не стесняйтесь продемонстрировать работодателю профессиональные навыки и качества.

Запишите видеорезюме

К видеорезюме нужно подготовиться заранее. Расскажите о вашем образовании, достижении, опыте, идеях. Ролик должен длиться 1-3 мин. Этого хватит, чтобы оценить вашу креативность и коммуникабельность.

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Презентуйте себя в Facebook

Сегодня социальные сети - важный элемент нашей жизни. Работодатели оценивают потенциального работника в том числе с помощью страниц в сети. Лучше удалить все, что имеет провокационный характер с вашей учетной записи. Это, например, примитивные видео, неудачные старые фото, репосты. Публикуйте информацию, касающуюся вашей занятости, обновите фото.

Оденьтесь в стиле работников компании

Не всегда деловой костюм уместен. Если в компании работники ежедневно одевают джинсы и футболки, придите на собеседование в подобном. Это придаст вам дополнительный бонус в глазах рекрутера.

В мае 2020-го в Украине официально безработных на 48% больше, чем в мае 2019-го. Чтобы помочь людям во время карантина, правительство выделило 6 млрд грн. Из них 1,277 млрд грн пойдут на выплаты пособий по безработице. Кроме того, на период ограничений размер минимальной помощи вырастет с 650 грн до 1 тыс. грн. Также компенсация будет выплачиваться с первого дня регистрации в Службе занятости. Другие 4,723 млрд грн правительство направит на выплаты помощи по частичной безработице.