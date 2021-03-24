Как вернуть товар и деньги во время карантина

Продавцу нужно написать письмо о том, что вы намерены вернуть товар в рамках 14 дней. Фото: unsplash

Украинцы могут столкнуться с проблемой возврата товара во время 3-недельного карантина, поскольку вещь можно обменять на деньги в течение 14 дней после покупки.

Потребитель оказывается в непростой ситуации, так как прямой нормы, которая бы действовала в условиях карантина, нет, говорит глава правления организации по вопросам защиты прав потребителей Елена Куликова в эфире "Украина 24".

"Если у вас на руках есть чек, там всегда прописан адрес продавца. Ему нужно написать письмо о том, что вы намерены вернуть товар в рамках 14 дней. И когда закончится срок карантина, нужно повторно обратиться к продавцу с этим требованием", - советует экспертка.

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По ее словам, если продавец не хочет принимать товар и возвращать деньги по окончании карантина, то у вас на руках есть письмо с уведомлением, в котором вы продемонстрировали, что хотите вернуть товар.

"Вы всегда можете обратиться с этим письмом в Госпродпотребслужбу за разъяснением ситуации и помощью", - добавила Елена Куликова.

В прошлом году украинцы потратили более 3 трлн грн. Больше всего денег ушло на пищевые продукты, одежду и обувь. Существенные расходы также осуществляли на транспорт, табак и алкоголь.