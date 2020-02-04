Как уменьшить платежки за газ

Размер тарифа на распределение газа зависит от количества абонентов, проживающих в том или ином регионе. Фото: Цензор.НЕТ

В Европе домохозяйства, которые не потребляют газ, оплачивают исключительно абонплату. В Венгрии, Польше и Германии она составляет €40-50 в год, рассказала Gazeta.ua энергетический эксперт Мария Яковлева.

"Это подъемные деньги для европейского потребителя, которые позволяют газораспределительным компаниям не зависеть от сезонных колебаний, планировать свои расходы на ремонт, модернизацию и развитие газораспределительных сетей. В Украине предлагали также установить абонплату для одного домохозяйства примерно 50-70 гривен в год. Правда из-за жадности облгазов был риск абонплаты, которая в 2000-3000 раз превышала бы реальное потребление", - пояснила эксперт.

По ее словам, люди должны знать, сколько стоит газ, а сколько его доставка, из чего состоит тариф на распределение и почему он вырос.

"Счета за газ и его доставку разделили 2015-го, когда Украина имплементировала Третий энергетический пакет, приняла закон о рынке газа и разделила облгазы на газораспределительные и газоснабжающие компании. В то же время реального отделения распределения от поставок у нас не произошло. В принципе средства получает один и тот же владелец. Просто все оформлены на два юридических лица", - объясняет Яковлева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ

Добавляет, что размер тарифа на распределение зависит от количества абонентов, проживающих в том или ином регионе. В Киеве он низкий, потому что газ потребляет около 1 млн домохозяйств. В небольших городах тариф значительно выше.

"Правда населения со всеми налогами и расходами на транспортировку должно платить за газ 4-4,5 тысячи гривен за тысячу кубометров. Это возможно, если уровень государственно-регулируемой цены на газ для нужд населения определять на основании закона "О ценах и ценообразовании". Там говорится, что цена должна устанавливаться на уровне покрытия себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли. Однако украинцы платят больше без всякого экономического обоснования от правительства", - подытожила Яковлева.

С налогами, транспортировкой и наценкой газзбутов украинцы по новому методу расчета в январе заплатят 5,87 грн за куб. Правда, цена не учитывает платы за распределение. Она приходит отдельной платежкой. В январе 2019-го бытовые потребители платили 8,55 грн за кубометр газа.