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вторник, 25 февраля 2020 16:59

Как украинские работодатели удерживают работников

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В Украине чаще всего ищут рабочий персонал. Также работу предлагают офисным работникам, инженерам на производство и студентам.

Дефицит рабочего персонала рекрутеры объясняют низкой заработной платой, которую предлагают компании. Также на это влияет трудовая миграция украинцев за границу, пишет olx.ua.

В то же время при приеме на работу опыт работников - не главный критерий. Внимание обращают на профессиональные навыки кандидата, личные качества.

Автор: olx.ua
  По словам работодателей, заработная плата - лучший инструмент, чтобы удержать работника.
По словам работодателей, заработная плата - лучший инструмент, чтобы удержать работника.

Работодатели ищут ответственных и пунктуальных работников, которые способны быстро учиться.

По результатам опроса, 62% работодателей готовы официально трудоустраивать людей. Еще 60% обещают нормированный график, более 36% - оплачиваемый отпуск, а 31% - оплачиваемый больничный.

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Чтобы стимулировать работников, работодатели предлагают денежные премии. Также оплачивают курсы повышения квалификации, мобильную связь, предлагают гибкий график, отдых за границей, карьерный рост.

По словам работодателей, заработная плата - лучший инструмент, чтобы удержать работника.

В прошлом году с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество занятых украинцев в возрасте 15-70 лет выросло на 219 тыс. человек, или до 58,3%. Работали 16,6 млн граждан. Без работы остались 1,5 млн человек. Это на 88 тыс. граждан меньше, чем было в январе-сентябре 2018-го.

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25
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