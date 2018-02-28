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среда, 28 февраля 2018 17:02

Как украинцам сэкономить на коммунальных тарифах

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Как украинцам сэкономить на коммунальных тарифах
Тарифы на коммунальные услуги можно уменьшить благодаря мероприятиям по энергосбережению и энергоэффективности. Фото: УНІАН

В Украине заработает Фонд энергоэффективности. Кабмин одобрил ряд документов, необходимых для этого.

На мероприятия по энергоэффективности и энергомодернизации выделены средства, которые находятся в Госфонде регионального развития. Кроме того, это средства, предусмотренные на "теплые" кредиты и средства Фонда энергоэффективности, пишет "Економічна правда".

"В этом году в Государственный фонд регионального развития направлено 6 миллиардов гривен. Часть из них предусмотрена на мероприятия по энергоэффективности и энергомодернизации. Кроме этого, предусмотрено 2 миллиарда гривен, из которых 400 миллионов - на "теплые кредиты", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Он отметил, что тарифы на коммунальные услуги можно уменьшить благодаря мероприятиям по энергосбережению и энергоэффективности.

"Ключевой вопрос - сколько мы потребляем. Надо модернизировать котельные, отремонтировать трубы, чтобы предотвратить сверхнормативные потери. В рамках децентрализации в регионы направлено более 100 миллиардов гривен, которые в том числе пойдут на утепление домов, замену окон, установку индивидуальных тепловых пунктов", - прокомментировал премьер.

В Украине с января 2018 года работает Фонд энергоэффективности. Предполагается, что он будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные. Форма предоставления средств - частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности.

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