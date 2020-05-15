Как спасти мировую экономику от огромных потерь из-за коронакризиса

Согласно пессимистическому прогнозу, из-за коронакризиса можем потерять 6,4-9,7% мирового ВВП. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии Covid-19 убытки мировой экономики достигнут $5,8-8,8 трлн. Это 6,4-9,7% мирового ВВП.

Чтобы прогнозы не оправдались, правительства стран мира должны внедрять меры по сдерживанию распространения инфекции. Азиатский банк развития предлагает увеличить масштаб тестирования населения на коронавирус, усилить контроль за соблюдением социальной дистанции. Также обеспечить больницы и население необходимыми медицинскими средствами защиты, пишет УНИАН.

Кроме того, нужно увеличивать защиту семей и бизнеса, которые несут убытки от коронакризиса.

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Правительства стран мира должны быть готовы в любой момент остановить постепенное открытие границ и вернуться к жесткому карантину.

Хотя и при таком сценарии мировая экономика рискует потерять $4,1-5,4 трлн. Но это на 30-40% меньше показателей пессимистического прогноза.

Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам прогнозирует в 2020 году сокращение мирового ВВП на 3,2% по сравнению с прошлым годом.