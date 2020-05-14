В ООН посчитали, сколько потеряет мировая экономика

Мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 трлн долл pixabay.com

В ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 трлн долл. Об этом говорится в отчете Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Согласно прогнозу ООН, в 2020 году сокращение мирового ВВП составит 3,2% в сравнении с годом ранее. Наибольшее сокращение ВВП будет наблюдаться в развитых странах-на 5%.

Начало постепенного восстановления мировой экономики ожидается в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надо открыть непродовольственные рынки - Зеленский

Ключевыми шагами для ускорения восстановления мировой экономики, по мнению экспертов ООН, являются: усиление сотрудничества стран в вопросах экономического развития и финансово-экономическая помощь международного сообщества странам, которые больше всего пострадали от коронавирус.

Ранее в ООН предупредили, что пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентному росту уровня безработицы – без работы могут остаться 195 миллионов человек.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 4 362 996 случаев заражения COVID-19, умерло 297 465 человек.

Объемы денежных переводов украинских трудовых мигрантов по итогам 2020 года составят около 10 млрд долл. Такой обновленный прогноз по денежным переводам приводит в Инфляционном отчете Национальный банк Украины.