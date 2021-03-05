Как ошибиться при устройстве на работу: 7 вопросов к себе

Подумайте, где сможете развиваться как профессионал. Фото: pexels.com

Принятие решения о новой работе - одно из самых сложных и важных. Поэтому оно должно быть взвешенным, ведь пути назад может не быть. О семи вопросах, которые помогут принять решение по предложению о работе, рассказали в rabota.ua.

Эта работа поможет развить мою карьеру?

Подумайте, где сможете развиваться как профессионал. Если на данный момент вы без работы, это не повод принимать первую попавшуюся предложение, которое никак вас не развивать или даже отбросит назад. Ищите работу, которая поможет стать на шаг ближе к желаемым высот.

Работа принесет мне удовольствие?

Важно, чтобы работа не только была источником дохода. Ведь развиваться в профессии проще, когда это любимое дело. Поэтому не пренебрегайте этим вопросом при принятии решения.

Предложенная заработная плата соответствует моим потребностям?

Если заработная плата не соответствует потребностям - от работы лучше отказаться. Впрочем, если вас устраивает все, кроме заработка - стоит обсудить этот вопрос с потенциальным руководителем.

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Меня устраивают условия работы и компенсации?

Подумайте, подходит предложенный график, офисные компенсации и т.д., и чем вы рискуете.

Мои навыки позволят выполнять работу на все 100%?

Оцените все риски. Если чувствуете, что вам не хватает необходимых навыков и вы можете не справиться с основными задачами на новой работе, то пока не соглашайтесь на нее.

Я хорошо изучил работодателя и уверен в нем?

При принятии решения вы должны быть уверены в порядочности, платежеспособности компании. Не лишним будет узнать больше о вашем потенциальном руководителе: его принципы работы с подчиненными, положение в компании, ценности и тому подобное.

Работа с новыми коллегами будет комфортной?

Подумайте о том, как реагировали на вас потенциальные коллеги во время собеседования, какая атмосфера царит в офисе. Если в компании корпоративная культура, которая не поддерживает дружеских отношений или взаимопомощи, а вам это очень важно - лучше отказывайтесь от предложения.

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