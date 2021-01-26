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вторник, 26 января 2021 17:30

Как не приобрести автохлам, покупая дешевую машину из США

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Как не приобрести автохлам, покупая дешевую машину из США
Компания-посредник может выставить дополнительные счета за доставку авто. Фото: pixabay.com

Украинцы, которые планируют приобрести дешевое подержанное авто в США, должны быть осторожными. Фирмы-посредники нередко обманывают доверчивых людей.

Битое авто на американском аукционе можно выторговать за копейки. Сбор аукциона, доставка, растаможка, ремонт обойдется владельцу примерно в $6 тыс. В Украине подобное авто стоит не менее $8 тыс., пишет УНИАН.

Впрочем, счет может быть изменен даже после подписания всех необходимых документов и уплаты средств. Например, в случае, если комплектация машины отличается от той, которую заказывал человек.

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Также компания-посредник может выставить дополнительные счета за доставку авто или брокерские услуги.

От новых владельцев могут скрыть масштабы повреждений машины, которая была в ДТП. Человек может столкнуться с тем, что автомобиль потребует дополнительного ремонта, о котором не сообщалось заранее.

Кроме того, повысить стоимость растаможивания автомобиля и выставить дополнительный счет за транспортировку могут, заявив, что авто слишком большое и заняло дополнительное место во время транспортировки в порт.

Если вы выбираете бюджетное авто, следует учитывать не только его стоимость, но и цену обслуживания. 7 автомобилей с самым дешевым содержанием.

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