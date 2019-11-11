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понедельник, 11 ноября 2019 21:10

Как найти работу: советы экспертов

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Как найти работу: советы экспертов
Если заинтересовала вакансия, свяжитесь с рекрутером. Расспросите подробнее об условиях работы. Фото: Depositphotos

При приеме на работу рекрутеры обращают внимание на личностные качества кандидата и его ожидания по зарплате. Учитывают опыт работы потенциального работника.

Правда поисковики иногда допускают ошибки еще до встречи с рекрутером на собеседовании. Как избежать недоразумений объясняет The Point.

Отсутствие обратной связи

Если заинтересовала вакансия, свяжитесь с рекрутером. Расспросите подробнее об условиях работы. Если же вам позвонили или написали первыми, выслушайте предложение. Соглашайтесь на собеседование, когда работа заинтересовала вас. Не стоит грубить, если вакансия не актуальна. Достаточно ответить - "Нет, спасибо" или "Спасибо, неинтересно". Это поможет рекрутеру сосредоточиться на поисках другого кандидата. Кроме того, закрепите за собой репутацию порядочного поисковика.

Опоздание и игнорирование собеседований

Рекрутера стоит заблаговременно сообщить, что не сможете прийти или опоздаете на собеседование. Можно как позвонить, так и написать сообщение. Это гораздо лучше, чем беспричинная отсутствие на собеседовании или полуторачасовое опоздание без предупреждения. Вряд ли рекрутер захочет общаться или предлагать работу такому кандидату.

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Поверхностное изучение вакансии

Перед собеседованием стоит узнать больше о компании, где планируете работать. Особое внимание обратите на текст вакансии. Выпишите требования и условия работы. Подготовьте вопросы к рекрутеру. Тогда сможете показать, что вакансия заинтересовала вас. Бывают случаи, когда на собеседование приходит кандидат, не имеющий необходимого опыта или не соответствует требованиям работодателя. Однако эта информация была указана в вакансии.

По сравнению с предыдущими годами ускорился поток кадров. Украинцы чаще меняют работу из-за невыплаты или задержки зарплаты, хамское отношение руководства, неграмотное управление персоналом, нестабильность компании.

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