Как молодежи без опыта найти работу: советы

Молодым специалистам нужно правильно определить карьерные цели и цели поиска работы. Фото: pexels.com

Часто работодатели отдают предпочтение кандидатам с опытом работы. В то же время студенты, которые только получили диплом или молодые специалисты также могут найти хорошую работу.

Первое правило для молодежи - стартуйте как можно раньше. Подработки следует начинать искать еще в годы студенчества. Это может быть удаленная работа на несколько часов в день. Такая занятость не будет отвлекать вас от учебного процесса и будет приносить дополнительные деньги. Позже вы сможете указать ее в резюме как "опыт работы", пишет The Point.

Работу для студентов и людей без опыта можно искать на сайтах поиска работы. Там собраны вакансии для молодых специалистов по разным направлениям, видам занятости и уровнями должностей. Работодатели безусловно заинтересованы в перспективных и инициативных сотрудниках. Учитесь правильно позиционировать себя на рынке труда.

Часто студенты подзарабатывают на тех должностях, где не требуются глубокие профильные знания и профессиональные навыки. Например, работают официантами, менеджерами по продажам, курьерами, продавцами-консультантами, сотрудниками колл-центров.

Понятно, что должность бармена не повлияет на дальнейшую профессиональную карьеру юриста. Но такая работа позволит получить универсальные навыки.

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Если хотите работать по специальности, пробуйте свои силы в смежных сферах. Например, ищите работу на позиции ассистента или помощника в профессии, на которую учитесь. Конечно сначала придется соглашаться на низкую заработную плату. Но вы получите опыт, который станет полезным в будущем. Сможете наработать рекомендации.

Молодым специалистам нужно правильно определить карьерные цели и цели поиска работы. Составить убедительное резюме. Искать работу на специальных сайтах, профсоюзных организациях. Кроме того, рассматривать все предложения вакансий без опыта, стажировки, практики, курсы с последующим трудоустройством.

37,3% украинцев утверждают, что с начала пандемии коронавируса у них уменьшилась зарплата. 53,6% ответили, что их доходы не изменились, и 3,3% - что они выросли. 53,2% респондентов отметили, что во время пандемии в режиме их работы не произошло никаких изменений. Зато 13,7% говорят, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, свидетельствует опрос, проведенный "Центром Разумкова" с 21 по 26 мая.