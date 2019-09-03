Как изменилась стоимость борща за год

С ингредиентов борща за год подешевела только морковь. Фото: beardychef.com

За год борщ подорожал на 9%. В июле 2019-го приготовить борщ в среднем стоило 108,1 грн. В прошлом году - 99,1 грн.

"В июле прошлого года 600 граммов свинины стоили 68,6 гривен, в этом году - 71,8. Мясо подорожало на 5%. Полкилограмма картофеля в 2018-м обходилось 4 гривны, за год - 7,6. Картофель подпрыгнул на 90%" , - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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В прошлом году летом за свеклу платили 5,2 грн/500 г. Сейчас - 5,7 грн. Цена выросла на 10%. Капусту продавали по 2,4 грн/300 г. За год цена выросла до 2,7 грн.

"Морковь подешевела на 36% - с 5,2 до 3,3 гривен за 200 граммов. Лук подорожал на 71% - с 1,4 до 2,4 гривен за 200 граммов. За 200 граммов сметаны в прошлом году надо было отдать 10,4 гривен, сейчас - 11,7. Чеснок вырос в цене на 53%", - говорит Дорошенко.

Средняя зарплата выросла на 18% - с 9141 до 10783 грн. Минимальная - на 12%. Составляет 4173 грн. Пенсия по возрасту составляет 3009 грн - на 17% больше, чем год назад.