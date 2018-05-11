Как безработным будут начислять субсидию

В Украине участились случаи, когда семьи трудовых мигрантов, получая деньги от родных, имеют субсидию. В то же время многие работники считаются безработными. В Украине им начисляют пособие по безработице.

Поэтому зарегистрированные в центре занятости безработные, которые хотят получать соцпомощь, должны честно декларировать полученные за рубежом доходы. Также уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд. Иначе органы соцзащиты автоматически будут начислять им доход - три прожиточных минимума. Это 5286 грн. Также необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального, пишет teplo.gov.ua.

В Минсоцполитики считают, что новые нормы будут стимулировать украинцев к официальному трудоустройству. Также способствовать устранению социальной несправедливости.

Автор: teplo.gov.ua Изменения для безработных, которые не зарегистрированы в центре занятости.

Таким образом, в расчет совокупного дохода домохозяйства будут включаться среднемесячный доход лиц, которым на начало периода назначения жилищной субсидии, исполнилось 18 лет. Если лицо в этот период находилась на срочной военной службе, его доход будут считать как половину прожиточного минимума трудоспособного человека.

Лицам, которые в течение периода назначения субсидии учились на дневной форме в учебных заведениях или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу, будут начислять доходы в размере одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

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Доход лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, будет составлять один прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц.

Для лиц, которые в течение периода начисления субсидии получали пенсию, стипендию, пособие при рождении ребенка или помощь лицам с инвалидностью, на назначение соцпомощи будет влиять размер фактически полученных доходов.

Для лиц, которые на конец периода начисления субсидии не достигли 18-летнего возраста, - размер фактически полученных доходов.

Минсоцполитики с 1 мая 2018 года меняет форму декларации о доходах. Декларировать доходы обяжут всех членов семьи. Даже тех, которые прописаны по другому адресу.