Получателей субсидии ждет очередной сюрприз

С 1 мая 2018-го необходимо будет декларировать доходы всех членов семьи. Фото: poshtivka.org

Минсоцполитики с 1 мая 2018 года меняет форму декларации о доходах. Декларировать доходы обяжут всех членов семьи. Даже тех, которые прописаны по другому адресу.

Есть семьи, где муж прописан по одному адресу, жена и дети по другому. Когда жена в декретном отпуске или вообще не работает и зарегистрирована с детьми в доме одна, она получает субсидию. Доходы мужа не учитываются. Но он обеспечивает семью, пишет teplo.gov.ua.

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Кроме того, на квартиру, где прописан муж, также оформляют субсидию. Она зависит от количества человек, которые фактически проживают там. Поэтому доходы мужа вообще не учитывают при назначении субсидии.

Поэтому с 1 мая 2018-го необходимо будет декларировать доходы всех членов семьи. Независимо от того, по какому адресу они зарегистрированы. В то же время социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

Во время прошлого отопительного сезона субсидию получали 23 400 семей, проживающих в домах площадью более 200 кв. м. Также субсидию получили 28,5 тыс. домохозяйств, проживающих в квартирах площадью более 120 кв. м.