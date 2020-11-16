Как безопасно снять жилье на праздники: рассказали про популярную мошенническую схему

Эксперты советуют настаивать на личном визите к арендодателю. Фото: pexels.com

До Нового года осталось чуть больше месяца, поэтому украинцы уже начали бронировать жилье на праздники. Однако не все объявления об аренде настоящие.

Схема проста: арендодатель попросит перевести небольшую сумму за осмотр помещения. Дальше исчезает. Мошенники берут фотографии домов со всего мира, создают с ними объявления, занижают цены и ждут клиентов.

Эксперты советуют настаивать на личном визите к арендодателю. Если он требует за это деньги - велика вероятность, что перед вами преступник. При невозможности посмотреть дом лично, стоит позвонить владельцу по видеосвязи и просить показать фасад и комнаты, рассказывает "Сегодня".

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Не лишним будет попросить копию паспорта, чтобы подтвердить личность арендодателя. Но чтобы уменьшить вероятность обмана, лучше искать предложения на проверенных туристических сайтах.

Сегодня вариантов платежного мошенничества есть много. Один из самых популярных методов - "социальная инженерия".