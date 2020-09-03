Как банки будут работать с бизнесом после реформирования: объяснение Минфина

В стратегии говорится о возможных стратегических позициях и бизнес-моделях госбанков. Фото: unsplash.com

Кабмин одобрил стратегию реформирования государственного банковского сектора.

В ней говорится о возможных стратегических позициях и бизнес-моделях госбанков:

- АО "Ощадбанк" - универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, малый и средний бизнес, корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;

- АО КБ "Приватбанк" - ведущий розничный банк, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе;

- АБ "Укргазбанк" - занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в малом и среднем бизнесе, а также в розничном секторе;

- АО "Укрэксимбанк" - преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе.

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Украинцы смогут заключать контракты на поставку газа через Сбербанк, Приватбанк и Укрпочту. Такое нововведение предлагает Нафтогаз.