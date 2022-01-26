Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса

С началом осени цены на газ в Европе выросли до невероятного уровня. Это нанесло существенный удар по украинской экономике и поставило под угрозу закрытия многих отраслей промышленности.

Автор: Depositphotos Цены на газ с лета прошлого года в Европе резко выросли, а газ - основное сырье при производстве удобрений и занимает около 70 процентов их себестоимости

Энергетический кризис ударил по всем

Особенно пострадали производители пищевых продуктов, которые при таких ценах на газ просто вынуждены останавливать работу. Например, Павлоградский хлебозавод - крупное хлебопекарное предприятие в Днепропетровской области - не смогло закупить газ по льготной цене на правительственных аукционах из-за ограниченных объемов предложения голубого топлива, поэтому прекратило работу.

Пострадали изготовители пищевых продуктов. Из-за высоких цен на газ они вынуждены останавливать работу

Учитывая ситуацию, Кабинет министров ввел государственное регулирование на целый ряд продуктов питания. Однако сработают ли эти меры - пока неизвестно. Поскольку эти продукты могут просто исчезнуть с полок магазинов, потому что установленная планка наценки в 10% не покрывает расходы торговых сетей.

Аграрии тоже оказались в сложной ситуации. Хотя 2021 год был для них очень удачным - рекордный урожай в 106 млн тонн зерновых и масличных культур давал селянам надежду на увеличение вложений в бизнес. И, как следствие, получение еще большего урожая уже в текущем году.

Цены на удобрения – астрономические

Но начало аграрного сезона оказалось слишком мрачным. Из-за значительного роста цен на рынке энергоносителей стоимость удобрений стала заоблачной.

Специалист по продаже удобрений LNZ Игорь Ерохин: "Из-за роста цен на энергоносители стоимость удобрений стала заоблачной"

По словам специалиста по продаже удобрений агрокомпании LNZ Игоря Ерохина, как раз сейчас идет сезон закупки удобрений азотной группы - селитры, карбамида, КАС и сульфата аммония, которые вносят весной. Пик их закупки будет в конце января и феврале. Но если в сентябре 2021-го аммиачная селитра, являющаяся своеобразным ориентиром для других удобрений, стоила 10-12 тыс. грн/т, то сегодня ее продают уже по 26-28 тыс. грн/тонна.

Не отстают цены и на другие удобрения – на сегодняшний день стоимость 1 т карбамида составляет около 32,5 тыс. грн. Это фантастическая цифра по сравнению с ценой годом ранее – она втрое выше. КАС (карбамидно-аммиачная смесь) - очень популярный вид удобрений среди селян, на сегодняшний день стоит около 27-29 тыс. грн за 1 т.

У высоких цен на удобрения - несколько причин. В частности, одна из них заключается в увеличении спроса на них на мировом рынке до самого высокого показателя за последние 12 лет. Только за 2020-2021 годы спрос на минеральные удобрения вырос на 6% из-за того, что многие страны начали принимать меры по укреплению собственной продовольственной безопасности и увеличивать финансирование сельского хозяйства.

Повышение цен на продовольствие во всем мире стимулирует аграриев увеличивать посевные площади

Также сыграло роль и повышение цен на продовольствие во всем мире - это стимулирует аграриев увеличивать посевные площади в надежде на увеличение прибыли на фоне высоких цен. А увеличение площадей вызывает увеличение спроса на удобрения.

Специалист по продаже удобрений LNZ Роман Каденюк: "Производство удобрений в Украине снижается. Дефицит может составить 200-300 тысяч тонн"

В то же время цены на газ с лета прошлого года в Европе резко выросли. А а газ - основное сырье при производстве удобрений и занимает около 70% в их себестоимости. Такой резкий рост цен на голубое топливо заставил многих мощных производителей удобрений ограничить производство.

В частности, осенью прошлого года американская компания CF Industries остановила заводы в Великобритании, норвежская Yara International сократила производство аммиака на заводах на 40%, а некоторые - остановила совсем. Также сократили производство Fertiberia в Испании, OCI - в Нидерландах. Уменьшили производства компании BASF и Borealis.

Такую же ситуацию наблюдаем и на отечественных предприятиях - из-за дорогостоящего газа химзаводы не загружены на 100% мощности, и в ближайшее время не заработают на полную мощность, чтобы обеспечить удобрениями всех желающих.

В связи с дорогим газом, мы наблюдаем ситуацию, когда производство удобрений в Украине снижается. И, по предварительным данным, дефицит может составлять 200-300 тысяч тонн, - рассказал Gazeta.ua специалист по продаже удобрений компании LNZ Роман Каденюк.

Удобрений не хватит на всех

Пока что аграрии, озадаченные такими заоблачными ценами, с осторожностью относятся к предложениям покупать удобрения. Хотя начало сезона их внесения уже скоро - первые полевые работы по внесению удобрений на юге Украины могут начаться буквально через три недели.

Сейчас продолжается сезон закупки удобрений азотной группы, которые вносят весной

Наверное, аграрии надеются на падение цен на газ, которое может привести к удешевлению удобрений. Но пока прогнозы не слишком обнадеживающие. Раньше, чем закончится отопительный сезон, цена газа вряд ли упадет настолько, что это повлечет существенное удешевление удобрений.

Прогнозы не слишком обнадеживающие. Цена газа вряд ли упадет

А вот дефицит удобрений в конце сезона их закупки вполне возможен. В частности, из-за повышения спроса накануне начала полевых работ. Компания "Ривнеазот", входящая в азотный бизнес Group DF, уже сообщила, что в феврале-марте ожидает резкого роста спроса на удобрения. И в первую очередь на аммиачную селитру, которая является наиболее популярным продуктом.

Дефицит удобрений в конце сезона их закупки - вполне возможен

Поэтому фермеры могут столкнуться с не только тем, что цены на удобрения на рынке значительно выросли, но и с ситуацией, когда их будет сложно купить.

Ибо контракты уже подписаны и оплачены на многие месяцы вперед. И не только в Украине, но и в других странах, откуда едет аммиачная селитра - Узбекистан, Казахстан, Турция. Уже так просто нельзя будет пойти и купить, теперь для этого придется постараться, - объяснил Игорь Ерохин.

А дефицит может спровоцировать новый скачок цен.

Кто медлит – тот теряет

В то же время, в этом году уменьшение посевных площадей не ожидается. А это значит, что спрос на удобрения будет высоким. В такой ситуации, к сожалению, не все агропроизводители смогут обеспечить себя необходимыми объемами удобрений по приемлемой цене, что угрожает уменьшением объемов внесения удобрений в посевную.

И больше всего от этого могут пострадать небольшие аграрные компании. Ведь агрохолдинги обычно являются игроками на рынке газа. Закупают его летом в период низких цен и затем пускают на производство удобрений.

А, как отметил Игорь Ерохин, фермеры с земельным банком до 5 тыс. га обычно закупают удобрения непосредственно перед сроками внесения в почву. Поэтому они из-за значительного роста цен на них пострадают больше всего.

Автор: Pexels В этом году уменьшение посевных площадей не ожидается. Это означает, что спрос на удобрения будет высоким

При этом уже возникают ситуации, когда производители удобрений, получив ранее оплату по "старым" ценам, отказываются поставлять продукцию потребителям. Аргументируют это тем, что газ за это время значительно подорожал, и цена на удобрения должна быть выше.

Компания LNZ, как отметил Игорь Ерохин, держит на своих складах определенный объем удобрений, чтобы фермер мог в любой момент спокойно приехать и скупиться. Также всегда придерживается зафиксированных в контракте цен, даже если это и уменьшает ее прибыль.

Аграрий получит удобрения по той цене, на которую мы договорились. Потому что это - репутация нашей компании и наша порядочность, - сказал он.

Единственное логическое решение для фермеров на сегодняшний день - не ждать дальнейшего ухудшения ситуации, а обеспечить себя необходимым количеством удобрений, пока они еще есть у трейдеров и производителей.

"Поэтому мы всем советуем: если есть возможность, то лучше купить сейчас. Потому что позже может возникнуть ситуация, что купить будет нечего", - добавляет Каденюк.

Компания LNZ Group в 2019 году начала проект по продаже минеральных удобрений, а затем получила лицензию на поставку газа и электроэнергии. LNZ входит в пятерку лучших компаний поставщиков минеральных удобрений в Украине. Поставляет минеральные удобрения более 3 тыс. клиентам, имеет собственный импорт сложных удобрений и развитую логистическую инфраструктуру. Проект LNZ Energo по итогам первого сезона (закончился в апреле 2020 года) реализовал 70-80 тыс. т удобрений, второго сезона - 150-170 тыс. т, а уже в этом сезоне компания планирует выйти на объемы продаж в 250 тыс. т.