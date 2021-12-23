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пятница, 24 декабря 2021 09:20

Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
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Украинский бизнес вынужден работать в условиях резкого удорожания энергоносителей и ценовой неопределенности. Высокие и непрогнозируемые цены на газ и электроэнергию сохранятся как минимум до конца нынешнего отопительного сезона, прогнозируют эксперты. Это побуждает украинских бизнесменов искать надежных поставщиков энергоносителей.

Автор: Pixabay
 

Какие инновационные подходы к энергообеспечению позволяют выжить украинскому бизнесу, разбиралась Gazeta.ua.

Признаки энергетического кризиса

Цены на газ в Европе и Украине в этом году ставят очередные рекорды. По состоянию на 21 декабря, спотовая цена газа в Европе превысила $2100 за 1 тыс. кубометров, побив очередной исторический рекорд.

Цены на электроэнергию также показывали устойчивый рост.

Так, по данным Украинской энергетической биржи, индекс цены на электроэнергию в стране на рынке двусторонних договоров в январе этого года составлял 1183,8 грн за 1 МВт-ч, к маю он вырос до 1368,1 грн за 1 МВт-ч, к сентябрю электроэнергия подорожала уже до 1 737,9 грн за 1 МВт-ч, а по состоянию на декабрь цена вообще взлетела до 2 969,6 грн 1 МВт-ч.

В правительстве и на рынке думают: хватит ли вообще газа до следующей весны?

Однако цены на природный газ в стране в этом году выросли еще значительнее. По данным этой же биржи, средневзвешенные цены на газ еще в январе этого года были на уровне 7,9 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров, но ежегодно традиционного летнего снижения цен именно в этом году так и не произошло — в мае цены повысились до 9,3 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, в июне — до 10,8 тыс. грн, в июле — до 13 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

В результате "Нафтогаз Украины", традиционно закупающий газ летом для пополнения запасов на период отопительного сезона, не смог закупить достаточно газа по таким высоким ценам, и теперь в правительстве и на рынке думают: хватит ли вообще газа до следующей весны?

Автор: Pixabay
  Цены на газ в Европе и Украине в этом году ставят очередные рекорды. По состоянию на 21 декабря спотовая цена газа в Европе уже превысила 2000 $ за 1 тыс. кубометров.
Цены на газ в Европе и Украине в этом году ставят очередные рекорды. По состоянию на 21 декабря спотовая цена газа в Европе уже превысила 2000 $ за 1 тыс. кубометров.

Тем временем осенью цены на газ продолжили свой рост — в сентябре они повысились до 18,5 тыс. грн, а с началом отопительного сезона перешли к стремительному росту и к декабрю этого года средневзвешенная цена составляет уже более 50 тыс. грн за 1 тыс. грн. кубометров.

В каких реалиях работает бизнес в Украине

За последний год цены на энергоносители для промышленных потребителей значительно выросли.

В декабре стоимость голубого топлива для промышленных потребителей уже превышала 40 грн за кубометр, и, скорее всего, продолжит повышение вслед за восходящим европейским трендом.

Эксперты прогнозируют, что высокие цены на электроэнергию и газ сохранятся до конца отопительного сезона

Ситуацию усложняет и то, что за последний год выросли цены и на электроэнергию почти вдвое.

При этом цена электроэнергии очень волатильна, и может значительно колебаться месяц до месяца.

Эксперты прогнозируют, что высокие цены на электроэнергию и газ сохранятся как минимум до конца отопительного сезона. А дальше прогнозировать поведение цен уже проблематично, поскольку на нее влияет множество факторов, в том числе политических, которые предусмотреть вообще невозможно.

Украинскому бизнесу становится все труднее работать в условиях столь резкого повышения цен, и в условиях ценовой неопределенности.

Поиск выхода из ситуации

В существующих реалиях стабильность и прогнозируемость поставок энергоресурсов, а также снижение рисков могут стать определяющими для выживания любого бизнеса. Даже крупные компании, обладающие значительными мощностями и резервами, вынуждены срочно искать выход из ситуации, не говоря уже о среднем и малом бизнесе.

Автор: Pixabay
 

Аграрный бизнес в стране тоже сильно пострадал от признаков системного энергетического кризиса. В этом году из-за подорожания энергоносителей и особенно газа цены на аграрную продукцию стали расти. Тот же сахар из свеклы нового урожая на полках супермаркетов начал появляться уже с ценником 30 грн/кг и выше. А с такими ценами на продукцию производителям все труднее конкурировать за свое место на рынке. Поэтому аграрные производители вынуждены экономить и искать способы удешевить себестоимость выпуска продукции.

О поиске новых подходов к энергоснабжению Gazeta.ua спросила у экспертов энергетического направления крупного агропромышленного холдинга LNZ Group, который создан на базе Лебединского семенного завода, и специализируется на торговле посевным материалом и средствами защиты растений, выращивании зерна, животноводстве и зернотрейдинге.

Группа компаний LNZ начала активно развивать новые направления деятельности и вышла на энергорынок. Компания получила лицензию на поставку природного газа и электроэнергии. Сейчас это позволяет компании предоставлять своим клиентам — аграриям — полный спектр услуг: начиная от продажи семян, средств защиты растений, минеральных удобрений и до поставки природного газа и электроэнергии.

Автор: Pixabay
  Группа компаний LNZ начала активно развивать новые направления деятельности и вышла на энергорынок. Компания получила лицензию на поставку природного газа и электроэнергии
Группа компаний LNZ начала активно развивать новые направления деятельности и вышла на энергорынок. Компания получила лицензию на поставку природного газа и электроэнергии

При этом клиенты получают не только конкурентные цены, но и отсутствие проблем с так называемой балансировкой — одной из самых больших проблем, с которой сегодня сталкиваются на рынке промышленные потребители энергоносителей.

На открытом рынке недобор одних потребителей можно перекрыть перебором других

Небаланс возникает, если предприятие допустило отклонение фактического объема потребления от планового более чем на 5%, при этом плата за небаланс сегодня составляет 10% его объема. Таким образом, потребителю газа нужно четче выдерживать заранее заявленный им план потребления, иначе дополнительных платежей просто не избежать. Однако выдержать баланс очень сложно, и большинство предприятий сталкиваются с тем, что за перебор или недобор газа они вынуждены платить.

Ответ оказался довольно прост — на открытом рынке недобор одних потребителей можно перекрыть перебором других. Например, так работают в LNZ Energo, основатели которой сами искали, как решить эту проблему.

Автор: LNZ GROUP
  Специалист по поставкам природного газа компании LNZ Анжела Пилипенко
Специалист по поставкам природного газа компании LNZ Анжела Пилипенко

Когда летом 2020 года цена газа на рынке была 2-3 грн за кубометр, то плата за небаланс (которая на тот момент составляла не 10%, а 20%) для потребителя была не очень обременительной. Теперь, когда цена газа выросла до 35-40 грн за кубометр, то даже после снижения платы за небаланс с 20% до 10% это стало очень ощутимой для потребителей суммой, особенно для аграрных компаний, которые считают каждую копейку, — пояснила специалист по поставкам природного газа LNZ Анжела Пилипенко.

Компания берет решение проблемы балансировки поставок газа на себя. Это достигается за счет сведения внутри компании небалансов ее клиентов: одни потребители допустили перерасход газа, другие потребили меньше запланированного. В итоге небалансы первых покрываются за счет небалансов вторых.

Для потребителя такая услуга при закупке газа имеет бесспорное преимущество — теперь он не переплачивает за отклонения от планов потребления газа.

"Компании-поставщики газа, которые берут балансировку на себя, на рынке есть, но их становится все меньше, поскольку таким поставщикам необходимо иметь большой запас прочности. Сегодня на рынке газовые трейдеры работают преимущественно по принципу "купи-продай", и все небалансы оплачивает потребитель газа. Мы пошли другим путем, и в этом наше преимущество", — объясняет Пилипенко.

Даже копейка имеет значение

Еще одним преимуществом для трейдеров при продаже газа на рынке в период резкого роста цен стала гибкая система ценообразования — выигрывают те, кто может предложить клиентам несколько вариантов оплаты.

"Мы предлагаем несколько разновидностей контрактов, в которых установлены разные цены: при предварительной оплате газа потребитель получает его по самой низкой цене, при оплате подекадно цена уже выше. Также цена зависит и от объема закупаемого газа", — говорит Пилипенко.

"Хотя основные клиенты компании LNZ — аграрные предприятия (сахарные заводы, хлебоприемные предприятия), компания не ограничивается исключительно аграрным сектором. "Мы предлагаем свои услуги по продаже газа всем потребителям, в том числе — промышленным. Мы также выходим на тендеры и предлагаем голубое топливо бюджетным организациям — школам, больницам и высшим учебным заведениям", — отмечает Анжела Пилипенко.

Автор: Pixabay
  При продаже электроэнергии LNZ не ограничивается продажами исключительно аграрным предприятиям
При продаже электроэнергии LNZ не ограничивается продажами исключительно аграрным предприятиям

В марте 2020 года Компания начала заниматься продажей электроэнергии и применила тот же подход — балансировку поставок потребителям за счет собственных ресурсов. Это достигается путём использования собственной стратегии прогнозирования, балансировки и закупки электроэнергии на разных сегментах организованного рынка, что позволяет обеспечить потребителя ресурсом по оптимальной цене.

Автор: LNZ GROUP
  Специалист по поставкам электроэнергии компании LNZ Юрий Дидора
Специалист по поставкам электроэнергии компании LNZ Юрий Дидора

В результате потребителю не нужно мониторить рынок, сравнивать цены у разных поставщиков и выбирать лучший вариант — оптовый продавец за счет большого количества клиентов и услуг балансировки может предложить наиболее выгодную цену.

"Я заинтересован в том, чтобы ни один поставщик электроэнергии не смог предложить моему клиенту электроэнергию даже на 1 копейку дешевле. Собственные методы прогнозирования и балансировки позволяют компании LNZ добиться такого результата, что, когда к моему клиенту приходит другой поставщик и предлагает вроде бы низкую цену, потребитель отвечает: у меня уже самая дешевая электроэнергия", — отмечает специалист по снабжению электроэнергией Юрий Дидора.

При этом бизнес, который покупает у LNZ не только электроэнергию, но и газ, а также удобрения, семенной материал и логистические услуги, то есть получает полный комплекс услуг, может рассчитывать на еще одно преимущество: возможность получать скидки и отсрочки платежей.

"У нас предусмотрены скидки, бонусы, программы лояльности и индивидуальные предложения для каждого клиента", — говорит Дидора.

Как и в газовом бизнесе, при продаже электроэнергии LNZ не ограничивается продажами исключительно аграрным предприятиям, среди ее клиентов — полиграфический бизнес, гранитные карьеры, производители бытовой сантехники и многие другие.

LNZ Group – украинский вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на торговле посевным материалом и средствами защиты растений, выращивании зерновых и технических культур, животноводстве и зернотрейдерской деятельности. Создан на базе Лебединского семенного завода.

Компания развивает агропроизводство, семеноводство и дистрибуцию. Обрабатывает 83 тыс. га земли и насчитывает более 3 тыс. работников в сезон. В состав LNZ Group входят 47 агрофирм, а также специализированный завод по производству кукурузы, многофункциональный завод по производству семян пшеницы, ячменя, гороха, сои, подсолнечника, льна, спельты, 2 элеватора в Черкасской и Сумской областях, 5 логистических центров.

Компания получила лицензию на поставку газа потребителям в апреле 2019 года, а уже с мая начала работать на рынке, предлагая клиентам контракты разного формата — в зависимости от объемов и сроков поставки голубого топлива. Начав работу с поставки потребителям около 50 млн кубометров газа, теперь компания нарастила объемы до 200 млн куб. м в год.

• За два неполных года работы на рынке продаж электроэнергии компания смогла нарастить объем продаж до 12 млн кВт-ч в месяц и предлагает ресурс потребителям во всех регионах Украины.

Автор: Семен Коцюба
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Дата
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