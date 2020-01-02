"Качай или плати": в новом соглашении о транзите нашли ловушку для России

Условия нового газового соглашения с Россией выгоднее для Украины, чем условия предыдущего контракта. Фото: Уніан

Предыдущий газовый контракт не содержал обязательств "качай или плати".

"Раньше при правильном и своевременном уведомления со стороны Газпрома он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки", - написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

По его словам, условия нового газового соглашения с Россией выгоднее для Украины, чем условия предыдущего контракта.

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"По старым условиям контракта украинская сторона вынуждена была покупать газ дороже рыночной цены Так, контракт на транзит в 2009 году заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 миллиардов кубометров газа по цене выше рыночной", - пояснил Витренко.

Добавляет, что Украина платила за газ в среднем на $5 млрд больше, чем получала за транзит.

Украина подписала контракт на транзит газа на 5 лет. За этот период получит не менее $7 млрд. Минимальные гарантированные объемы прокачки составят 65 млрд куб. м газа в первый год и 40 млрд куб. м на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. Дополнительные с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу.