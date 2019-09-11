К чему приведет расследование МКМТ в отношении импорта в Украину минеральных удобрений

Украинский агропромышленный комплекс оказался на пороге системного кризиса. Фото: gdz4you.com

Украинский АПК, являющийся одним из важнейших секторов отечественной экономики, оказался на пороге системного кризиса

Его катализатором может стать неоднозначное расследование, начатое 21 августа Межведомственной комиссией по международной торговли (МКМТ) в отношении импорта в Украину минеральных удобрений. Расследование инициировано по заявке холдинга Ostсhem и направлено для якобы защиты украинских производителей удобрений от "недобросовестного" и растущего импорта. Об этом пишет "Дело", передает "Деловая столица".

Чем вызвана необходимость расследования?

На состоявшемся 30 августа в Киеве круглом столе, посвященном вопросам влияния санкций в отношении РФ на украинскую химическую промышленность, экономику и АПК, вице-президент Союза химиков, директор по регуляторной политике Group DF Игорь Гольченко заявил, что расследование должно выявить схемы обхода санкций Россией.

Иными словами, речь идет о подозрениях, что после введения в мае 2019 г. полного эмбарго на поставку удобрений из России происходит перефасовка российского продукта и продажа его под видом произведенного в других странах.

Однако названные мотивы не имеют ничего общего с сутью самого заявления Ostсhem, содержащимися в нем требованиями и полномочиями Межведомственной комиссии по международной торговле, в которую обратилась компания Дмитрия Фирташа.

МКМТ при всем желании не может расследовать вопрос контрабанды российских удобрений через территорию третьих стран — это не относится к сфере ее полномочий.

"Целью расследования провозглашен поиск схем обхода санкций Россией, но парадокс в том, что подобные формулировки — это прерогатива СБУ и Генпрокураторы, а не МКМТ и Минэкономразвития, у которых для этого попросту нет соответствующих полномочий", — считает руководитель судебной практики и международной торговой и таможенной практики ЕПАП Глеб Бялый.

Трейдеры говорят о больших убытках

За недопущение применения искусственных барьеров на рынке минеральных удобрений выступают и трейдеры. На долю трейдерских компаний нынче приходится почти 70% поставок удобрений украинскому АПК.

"Жесткое ограничение импорта вынудит трейдеров свернуть бизнес. С одной стороны, убрать посредника — значит удешевить продукт, но с другой — отсутствие альтернативы порождает дефицит и злоупотребления", — отмечает глава украинского Союза производителей, импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий Сергей Рубан.

По его мнению, поддержка национального производителя, что, без сомнения, является важной задачей, должна реализовываться не с помощью заградительных барьеров для иностранных компаний и трейдеров, а за счет грамотной стимулирующей политики государства: снижения налогов для предприятий по производству удобрений, поставки дешевого природного газа, либерализации условий поставки сырья, материалов и оборудования на заводы.

Кроме того, расследование МКМТ идет вразрез с государственной политикой по открытию рынка земли.

"Налицо взаимоисключающие действия: одной рукой Украина готовится к открытию рынка земли, а другой параллельно хочет закрыть рынок удобрений", — отмечает Глеб Бялый.

Так какие цели расследования?

Ostсhem — монополист на украинском рынке минеральных удобрений.

То, что Ostсhem злоупотреблял своим монопольным положением, официально признал и Антимонопольный комитет Украины. Более того, 5 сентября он принял решение о принудительном разделении активов компании в части производства азотных минеральных удобрений. На реализацию данного решения отведено девять месяцев. Скорее всего, Ostсhem будет его оспаривать. А значит, его исполнение может затянуться на несколько лет. А в это время уже МКМТ придется решать, встать на сторону украинских аграриев или же пойти навстречу требованиям компании Фирташа, заодно осложнив отношения с ЕС, США, Турцией, Беларусью и Казахстаном.