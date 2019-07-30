Изменится ли стоимость аренды жилья осенью

Многие эксперты утверждают, что на этом рост цен успокоится Фото: Конкурент

Украинцы начинают подыскивать жилье на осень. Студенты просматривают альтернативу общежитиям, молодые пары - экономное семейное жилье.

По словам аналитика по недвижимости Сергея Костецкого, в стране наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры от 4 до 8 тыс. грн, пишет Сегодня.

На цену всего влияют расположение жилья и ремонт. В центре Киева удастся снять "однушку" за 10-12 тыс. грн в месяц, но в плохом состоянии и без мебели. Квартира с техникой будет стоить около 15 тыс. грн, а элитная - 25 тыс. грн и выше. На окраине еще сдают опрятные квартиры по 5-7 тыс.

Похожие цены сейчас у моря. В Одессе цены на аренду жилья в спальных районах стартуют от 5 тыс. грн, а в приморских - от 12 тыс. грн. Но можно найти более дешевые варианты. "Совковую" квартиру в пригороде удастся снять даже за 2-3 тыс. грн.

Во Львове недалеко от центра можно найти "однушку" с хорошим ремонтом всего за 5 тыс. грн, а если терпимо относиться к "совку" - то и за 3 тыс. грн. Квартира с дизайнерским ремонтом в центре будет стоить около 16 тыс. грн в месяц.

В Харькове аренда однушки со старым ремонтом в спальных районах обходится в 3-4 тыс., Оформление новее будет стоить 5-6 тыс. За квартиру без техники в центре примут 8 тыс. грн, а с хорошим ремонтом - 12 тыс.

В прогнозах эксперты расходятся. Сергей Костецкий говорит, что осенью квартиру можно снять дешевле, чем сейчас.

"Сегодня ситуация стабильна, доллар не растет, конкуренция между арендодателями высокая и даже есть незначительные снижения стоимости. Поэтому цена аренды до осени, скорее всего, останется на том же уровне или даже немного упадет", - утверждает аналитик.

Председатель Союза специалистов по недвижимости Виктор Несин считает наоборот - стоит ждать небольшого подорожания.

"Аренда немного повысится - до 10 процентов. Осенью в связи с началом учебного года неизменно повышается спрос на жилье, а арендодатели на это реагируют", - говорит он.

Столичный риэлтор Максим Ермоленко прогнозирует рост на 20%.

"Возможны кадровые ротации из регионов в столицу и бизнес-активизация могут создать дополнительный спрос на съемное жилье для специалистов", - объясняет он.

Многие эксперты утверждают, что на этом рост цен успокоится.

"Если говорить о "первичке", то там стоимость всегда понемногу поднимается из-за подорожания энергоресурсов, но до конца года, если ничего не случится, вырастет максимум на 5 процентов, не больше", - считает Сергей Костецкий.

Он добавляет, что ситуация на вторичном рынке и вовсе останется на том же уровне, что и сейчас.

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"Здесь все стабильно, поскольку этот рынок всегда долларовый. К осени же никаких колебаний цен на вторичном рынке не предвидится", - говорит эксперт. Риэлтор Максим Ермоленко другого мнения.

Сегодня на покупку есть спрос - продажа недвижимости возрастет осенью на 12-17%.

Украинцы преимущественно ищут для аренды квартиры в новостройках. В старых домах отказываются снимать жилье из-за выше на 30-40% счета за коммунальные услуги.