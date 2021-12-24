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пятница, 24 декабря 2021 13:00

Изменение погоды в Европе обвалило цены на газ на 40%

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Изменение погоды в Европе обвалило цены на газ на 40%
Ветер в Европе усилился в последние дни. Фото: ecotechnica.com.ua

Цены на газ в Европе за последние два дня упали на 40% от исторического максимума 21 декабря. Снижение цены произошло благодаря погоде - усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации почти вдвое.

Контрактные цены на газ на 24 декабря задекларированы на уровне $1485 за тысячу кубометров, что на 40% ниже рекордных цен вторника - $2138\куб. м, сообщает "Интерфакс-Украина".

Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе в четверг вырос до 13,8% после 7,1% в среду и трехмесячного минимума в 5,52% во вторник. С 13 по 19 декабря вклад ветряков в выработку электроэнергии в Европе составил в среднем 13,7%.

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Утром в пятницу январский газовый фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торгуется на уровне $1300 за тысячу кубов.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 57,5% от вместимости (данные к утру четверга) - это на 17,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. За газовые сутки 22 декабря отбор газа из ПХГ Европы составил 776 млн. куб. м, что является наибольшим показателем начала сезона.

Цена на природный газ в Европе 21 декабря дважды в день побила исторический рекорд. По состоянию на 16:30 вторника, она превысила отметку в $2100 за тысячу кубометров. Утром того же дня цена январского фьючерса TTF на бирже ICE Futures также установила рекорд – $2035.

Рост цены на газ 21 декабря спровоцировала информация об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода Ямал-Европа, а также падении ветрогенерации в регионе. Перед этим Газпром снизил подачу газа, несмотря на приближение нового похолодания.

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Дата
24
декабря

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