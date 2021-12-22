Венгрия будет хранить газ в Украине

Украина сможет увеличить импорт газа из ЕС / ОГТСУ

Операторы газотранспортной системы Украины и Венгрии заключили соглашение о взаимодействии, в котором прописали, что Будапешт будет хранить газ в Украине.

Соглашение направлено на усиление энергетической безопасности Украины. Об этом сообщает ОГТСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе цена газа дважды за день побила исторический рекорд

Украина увеличивает гарантированные мощности почти на 30% и открывает доступ к новым источникам природного газа, в частности, терминалу сжиженного природного газа на хорватском острове Крк.

Соглашение позволит транспортировать из Венгрии в Украину до 8 млн куб. м газа в сутки. В целом Украина сможет импортировать до 35 млн куб. м из Европы в день.

Договор был подписан с венгерской стороной, с которой Киев в 2021 году импортировал 90% газа реверсом.

Суммарно Украина сможет импортировать из ЕС 287,2 млн. куб. м газа в день. Из них 252,2 млн – так называемые прерывистые мощности, которые при отсутствии транзита нельзя использовать.

27 сентября Венгрия подписала долгосрочный контракт по организации поставок газа с российским Газпромом. Срок сделки – 15 лет. Она предусматривает поставку в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход Украины. С 1 октября Россия приостановила транзит газа через Украину в Венгрию. Представители ГТС Украины говорят, что Киев имеет действующие контракты с Москвой по транзиту газа, а значит, Москва должна заплатить за полный объем услуг, несмотря на отказ от транзита. 13 октября президент России Путин заявил о невозможности наращивания объемов транзита газа через Украину вроде бы из-за ненадежности украинской ГТС. У оператора ГТС назвали это манипуляцией с целью ускорить запуск "Северного Потока-2".

22 декабря Нафтогаз подал жалобу в Еврокомиссию на Газпром, обвинив его в злоупотреблении положением на европейском рынке газа, что привело к увеличению цен на топливо.