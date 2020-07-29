Июньские зарплаты: кто получил самую высокую и самую низкую сумму

Меньше всех в июне получили те, кто работал в сфере обслуживания. Фото: pixabay.com

В июне самые высокие зарплаты получили работники финансовой и страховой деятельности, а также те, кто работает в сфере информации и телекоммуникации. В среднем их заработок составлял около 19 тыс. грн на каждого. Работники государственного управления и обороны в среднем получили чуть более 16 тыс. грн.

Меньше в июне заработали представители сферы временного размещения и организации питания. То есть те, кто работает в отелях и ресторанах. Им заплатили в среднем по 5 тыс. грн. Чуть меньше 9 тыс. грн получили те, кто осуществляет операции с недвижимым имуществом, а также те, кто работает в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи, говорится в данных Госкомстата.

Самые высокие зарплаты выплатили в Киеве - 16,4 тыс. грн, Донецкой - 12,4 тыс. грн, Киевской - 11,7 тыс. грн, Днепропетровской - 11,6 тыс. грн, Запорожской - 11,5 тыс. грн и Николаевской областях - 11,2 тыс. грн. Самую низкую зарплату получали в Черновицкой - 9,5 тыс. грн. Жителям Херсонской, Волынской, Черниговской и Тернопольской областей в среднем заплатили по 9,6 тыс. грн.

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При этом наибольший рост средней заработной платы по сравнению с июнем 2019 года был в Луганской - на 16,4%, Ивано-Франковской - на 15,2%, Кировоградской - на 13,6%, Ровенской - на 12,3%, Черниговской - на 12,2%, Хмельницкой - на 11,4%, Тернопольской - на 10,8%, Черкасской - на 10,7% и Житомирской - на 10,1% - областях.

По сравнению с июнем прошлого года зарплату сократили только в Донецкой области - на 0,3%.

Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в июне составила 11 579 грн. Это в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы - 4723 грн.

По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 9,8%, а за последний год - на 7,4%.

Студентам в июне предлагали работать удаленно с зарплатой выше на 25%, чем оплачивалась работа в офисе. В среднем работодатели готовы были платить 12,5 тыс. грн.