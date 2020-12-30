Итоги 2020: кому платили более 100 тыс. грн

Самые высокие зарплаты в 2020 году предлагали ІТ-специалистам и работникам авиасферы.
Чаще всего украинцы искали работу административного персонала, водителей, курьеров. Также интересовались вакансиями в сфере торговли, логистики, пишет robota.ua.
Самые высокие заработные платы работодатели предлагали в вакансиях:
- Архитектор ПО - 145 тыс. грн,
- Team Lead .NET developer - 140 тыс. грн,
- Пилот - 120 тыс. грн,
- Team Lead #C developer - 105 тыс. грн,
- Senior QA automation engineer - 104 тыс. грн.
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Среди 5 профессий по заработной плате, на которую рассчитывали соискатели:
- Team Lead Java developer - 108 тыс. грн,
- Seniour Full Stuck developer - 108 тыс. грн,
- Team Lead .NET developer - 99,9 тыс. грн,
- Руководитель группы программистов 1С - 85,5 тыс. грн,
- Team Lead Python developer - 81 тыс. грн.
В 2020-м чаще всего среди рабочих специалистов искали продавцов, водителей в ресторанной сфере, работников строительства. Среди крупнейших зарплат также оклады нянь. Среди самых маленьких - зарплата консьержей.
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