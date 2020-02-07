Ищу работу: как трудоустроиться человеку без опыта

Стажировки - это возможность познакомиться с авторитетными людьми на рынке труда, что повышает шансы успешного трудоустройства. Фото: pexels.com

Несколько лет подряд профсфера "Начало карьеры" входит в тройку самых конкурентных. На одну вакансию работники без опыта в среднем присылают 12 резюме.

В то же время некоторые компании жалуются, что кадров не хватает. Поэтому готовы обучать и стажировать молодых специалистов за свой счет. Далее специалистам могут предложить работу, пишет hh.ua.

Благодаря программам стажировок компании решают проблему практической подготовки студентов. Ведь не всегда знания, полученные в университете, соответствуют тому, чего требует работодатель.

Кроме того, благодаря стажировкам студенты получают первый трудовой опыт. Понимают с чем придется работать. Также совершенствуют узкоспециализированные навыки.

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Стажировки - это возможность познакомиться с авторитетными людьми на рынке труда, что повышает шансы успешного трудоустройства.

Правда иногда работодатели относятся к стажерам, как к бесплатной рабочей силе. Чтобы не стать жертвой недобросовестных руководителей, лучше внимательно прочитать отзывы о компании. Также предпочтение отдавать оплачиваемым стажировкам.

Чаще всего программы стажировки предлагают компании в сфере IT. За это преимущественно готовы платить от 5800 до 9500 грн.

В третьем квартале 2019-го в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине - €382, ​​или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии. В Польше получали в три раза больше, чем у нас - €1142.