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Ищу работу: что нужно говорить на собеседовании

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Ищу работу: что нужно говорить на собеседовании
Работодателя интересует ваш опыт, последнее место работы. Фото: t1.ua

Традиционно на собеседовании работодатель просит кандидата рассказать о себе. Однако это не значит, что надо вспоминать о вашем детстве, хобби и семье.

Рассказ о себе не нужно растягивать на час. Он должен быть лаконичным. Вместе с тем не стоит уточнять у работодателя, что именно хотел бы услышать. Иначе будет казаться, что вы не подготовились к разговору и не заинтересованы в работе, пишет Work.ua.

Что интересует работодателя

Каждый кандидат интересует работодателя больше, как профессионал, чем личность. Не стоит рассказывать, где вы родились, учились, в которых спортивных соревнованиях участвовали. Не стоит долго задерживаться на рассказе о первой работе. Иногда о ней вообще лучше не вспоминать. Работодателя интересует ваш опыт, последнее место работы. Объясните, что входило в ваши обязанности. Опишите достижения.

Что говорить

Лучше привести короткие истории из профессиональной деятельности, чтобы охарактеризовать себя как хорошего специалиста. Вспомните о своих навыках, сильных сторонах. Расскажите, в каких значимых проектах участвовали.

В вакансии выделите 5 важнейших требований. Составьте свой список из 5 пунктов для создания образа идеального кандидата. Попробуйте доказать, что лучше вас с этой работой никто не справится.

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Как рассказывать

Чтобы привлечь внимание работодателя, надо дать краткий ответ, но сосредоточиться на ключевых деталях. Успейте за несколько минут привести 2-3 факты, которые будут характеризовать вас максимально хорошо. Заранее продумайте, что будете говорить.

Несколько лет подряд профсфера "Начало карьеры" входит в тройку самых конкурентных. На одну вакансию работники без опыта в среднем присылают 12 резюме. В то же время некоторые компании жалуются, что кадров не хватает. Поэтому готовы обучать и стажировать молодых специалистов за свой счет. Далее специалистам могут предложить работу.

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