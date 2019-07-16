Имущество банкротов распродать не удастся: Нефедов раскритиковал действия Минюста

По словам руководителя ГТС Максима Нефедова, имущество банкротов предлагают продавать через неизвестный никому механизм. Фото: Антикор

В ближайшее время в Украине не будут распродавать имущество банкротов. Министерство юстиции вовремя не разработало соответствующий порядок.

"Правительство и весь рынок ждет понятных, прозрачных правил реализации имущества должников через электронные торги, гарантий возврата денег кредиторов, рост позиций Украины в рейтинге Doing Business и, может, даже снижение кредитных ставок в банках. Ждет, но не дождется. Минюст завалил процесс разработки порядка продажи имущества банкротов", - заявил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, пишет "Економічна правда".

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Срок подготовки проекта функционирования электронной системы по продаже имущества банкротов заканчивается.

"В проекте постановления ведомства отсутствуют порядок проведения аукционов и положения, регламентирующие, как должен проводиться аукцион на повышение цены или аукцион на понижение цены. Проект содержит положение о создании специальной комиссии Минюста, которая и должна его определять на конкурсе, условия которого они сами и пропишут. По этому проекту, имущество банкротов предлагают продавать через неизвестный никому механизм. Технические условия будут определены позже. Кабмину предлагают утвердить этого "кота в мешке", - отметил Нефедов.

25 июня конкурсная комиссия объявила, что Максим Нефедов победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы. Он уже заявил, что планирует радикально изменить структуру таможни и перевести на контрактную систему работы.