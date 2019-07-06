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суббота, 06 июля 2019 16:54

Сообщили, когда в Украине появится электронная таможня

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Сообщили, когда в Украине появится электронная таможня
Максим Нефедов сообщил, что систему электронной таможни можно запустить за год Фото: РБК-Украина

Украина сможет запустить систему электронной таможни через год.

Это стало возможным благодаря необходимому финансированию от иностранных партнеров, передает РБК-Украина.

"Я убежден, что за год она будет работать. Нам понадобился примерно год для того, чтобы разработать и запустить систему государственных закупок ProZorro. Примерно такие же сроки, немножко быстрее, пошли на создание "ProZorro.Продажи" - системы, через которую идет приватизация, распределение лицензий и т. д0. И мне кажется, что такие сроки вполне реальные для развертывания электронной таможни", - сообщает глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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Основными приоритетами для Нефедова является електронизация, как основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью, а также реформа кадров.

"Первый - электронная таможня. Второй - кадровое обновление. Третий - таможенная инфраструктура. Это не только пресловутые сканеры, о которых стыдно вспоминать, но и автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры", - добавил глава службы.

5 июля Кабинет министров назначил Максима Нефедова председателем Государственной таможенной службы.

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Дата
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