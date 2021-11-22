Импортный уголь начали отгружать на ТЭС

20 ноября в порт "Южный" прибыли первые 60 тыс. т угля. Фото: Pexels

Импортный уголь начали отгружать на тепловые электростанции государственного ПАО "Центрэнерго".

20 ноября в порт "Южный" прибыли первые 60 тыс. т угля. Центрэнерго планирует обеспечить поставки угля по морскому пути, чтобы избежать рисков энергетической блокады России, сообщили в компании.

"По состоянию на 22 ноября уже началась отгрузка энергетического угля из порта "Южный" в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго"", - сообщили в компании.

В Центрэнерго добавили, что компания получает уголь от государственных шахт и своевременно и в полном объеме с ними рассчитывается.

"Но собственная добыча на сегодняшний день не покрывает потребности компании в топливе. Чтобы избежать дефицита ресурса и обеспечить склады топливом, компания начала его импорт", - говорится в сообщении.

В качестве основного поставщика импортного угля компания избрала Казахстан.

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"На пике ценового роста это было лучшее предложение и оптимальное соотношение цены и качества", - подытожили в Центроэнерго.

США будут поставлять Украине уголь из-за решения РФ прекратить поставки. Первый корабль должен прибыть в страну на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что делегации государств договорились о том, что угольные компании США будут поставлять уголь.