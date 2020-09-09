Илон Маск за один день потерял рекордную сумму денег

Котировки Tesla начали снижаться еще на прошлой неделе из-за того, что компания объявила о дополнительной эмиссии. Фото: pixabay

Во вторник, 8 сентября, акции компании Tesla подешевели на 21,06% - до $ 330,21 за акцию.

Капитализация компании снизилась до $ 307, 7 млрд, пишет Bloomberg.

В результате состояние гендиректора компании Илона Маска уменьшилось на рекордные $ 16,3 млрд - до $ 82,3 млрд. Теперь он пятый в списке самых богатых людей мира, хотя на прошлой неделе занял третье место, обогнав основателя и председателя Facebook Марка Цукерберга.

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Котировки Tesla начали снижаться еще на прошлой неделе из-за того, что компания объявила о дополнительной эмиссии на сумму $ 5 млрд, а ее второй крупнейший акционер Baillie Gifford & Co. сократил свою долю. Котировки Tesla обвалились так как акции компании не включили в расчет индекса S & P 500. Об этом стало известно после закрытия торгов в пятницу, но в понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня труда. Еще одна причина снижения котировок Tesla во вторник - новость о партнерстве между ее конкурентами, компаниями Nikola и General Motors. Они объявили о стратегическом партнерстве для создания электрического пикапа. Во вторник котировки Nikola выросли на 40,1%, а General Motors - почти на 8%.

Цена акций Tesla снизилась на 33,7% с момента достижения рекорда на прошлой неделе после проведения сплита из расчета пять к одному.

Акции других технологических компаний во вторник также продолжили снижаться в цене. Под их давлением по итогам торгов американские фондовые индексы заметно опустились. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,25%, S & P 500 - на 2,78%, а Nasdaq Composite - на 4,11%. Стоимость Apple во вторник уменьшилась на 2,7%, Microsoft - на 5,4%, Alphabet - на 3,6%.

Еще одна причина снижения американских индексов - опасения относительно возможной эскалации в отношениях США и Китая. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о намерении ограничить экономические отношения США с Китаем.

"Мы будем производить важнейшие производственные материалы в Соединенных Штатах, мы введем налоговые льготы за" сделано в Америке ", вернем наши рабочие места в Соединенные Штаты, а также введем пошлины для компаний, которые создают рабочие места в Китае и других странах вместо США", - сказал Трамп.

Над разработкой тренировочного нейрокомпьютера под названием Dojo работает компания Tesla. Нейрокомпьютер будет очень мощным, об этом сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск в Twitter.