Маск заявил о новой технологической разработке от Tesla

Нейрокомпьютер от компании Маска должен быть высоко технологичным. Фото: pixabay

Над разработкой тренировочного нейрокомпьютера под названием Dojo работает компания Tesla.

Нейрокомпьютер будет очень мощным, об этом сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск в Twitter.

"Tesla разрабатывает тренировочный нейрокомпьютер Dojo для обработки действительно огромного количества видеоданных", - написал он.

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Маск также призвал всех желающих присоединиться к его командам, которые занимаются исследованием искусственного интеллекта или производством компьютерных чипов.

В июле он заявил, что 28 августа объявит новые подробности о технологии Neuralink. Нейротехнологическая компания Neuralink основана Илоном Маском в 2016 году. Она стремится разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе. Ее конечная цель заключается в совершенствовании людей.

Ракету-носитель Falcon 9 успешно запустила на орбиту компания SpaceX Илона Маска. Таким образом, ракета отправила на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0.