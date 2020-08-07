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пятница, 07 августа 2020 10:32

SpaceX запустила в космос партию интернет-спутников

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SpaceX запустила в космос партию интернет-спутников
Это десятый запуск в интересах проекта Starlink. Фото: Pixabay

Ракету-носитель Falcon 9 успешно запустила на орбиту компания SpaceX Илона Маска.

Таким образом, ракета отправила на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0, сообщает ITC.

Также ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

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Это десятый запуск в интересах проекта Starlink, который первоначально планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам. Его прямую трансляцию ведут на YouTube-канале SpaceX.

В рамках миссии Starlink 7 на орбиту отправился первый спутник Starlink с кодовым именем VisorSat с солнцезащитным козырьком для ограничения отражательной способности аппарата. Это нужно, чтобы спутники не мешали наблюдениям за звездным небом с Земли. Все спутники Starlink 9 имеют это специальное покрытие.

Успешный полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию - это только начало. Следующим шагом NASA станет путешествие на Луну и работа там.

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07
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