ICU и Нацкомфинуслуг подвели итоги года на страховом рынке Украины

Нацкомфинуслуг и группа ICU провели для украинских страховых компаний презентацию с разъяснением новых требований регулятора к деятельности страховщиков, а также описанием макроэкономических и банковских факторов, влияющих на рынок. В презентации приняли участие представители более 200 украинских страховых компаний.

Группа ICU и Нацкомфинуслуг провели для украинских страховых компаний презентацию с разъяснением новых требований регулятора к деятельности страховщиков

"В этом году мы реализовали много законодательных инициатив для повышения прозрачности и стабильности страхового рынка, -- комментирует Александр Залетов, член Нацкомфинуслуг. -- Так, вступившие в силу с 3 августа этого года новые требования по обязательным критериям и нормативам достаточности капитала, платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика способствовали серьезному росту качественных активов на рынке. На 30 сентября 2018 года этот показатель составил почти 40 млрд грн, что уже на 10% больше, чем тремя месяцами ранее. Основной рост качественных активов пришелся за счет увеличения активности инвестиций страховщиков. За те же три месяца, с 30 июня по 30 сентября, их инвестиции в ОВГЗ выросли на 12% до 7.4 млрд грн, в банковские депозиты – на 6,8% до 12.5 млрд грн. и в гарантийные фонды МТСБУ – на 18,9% до 2.1 млрд грн".

Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU, объясняет рост интереса страховщиков к ОВГЗ надежностью этой инвестиции и, при этом, высокими ставками. "Вместе с выведением с рынка огромного количества неплатежеспособных и "карманных" банков, страховщики стали больше инвестировать в ОВГЗ. Ведь гарантию по этому инструменту дает непосредственно Министерство Финансов Украины. А доходность ОВГЗ зачастую превышает среднюю доходность депозитов в большинстве банков".

По данным ICU, предпочтение страховые компании отдают гривневым бумагам. "После девальвации 2014-15 годов средства вкладывались в основном в валютные ОВГЗ. Но как показала практика, за год, с июля 2017-го до июля 2018 года, на валютных гособлигациях страховщики смогли заработать не более 5% доходности, так как курс, несмотря на годовую волатильность, снова вернулся к отметке около 26 грн за доллар летом 2018 года. В то время как инвестиции в гривневые ОВГЗ принесли страховщикам за этот период в среднем около 15 - 17% годовых. Сейчас же доходности еще выросли – до 18 - 19%. Поэтому свободную гривневую ликвидность сегодня страховщики в основном размещают в гривневые ОВГЗ", - поясняет Евгения Грищенко.

Говоря о прогнозах на 2019 год, Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU, озвучил ожидания 30%-го роста потребительского кредитования в гривне. "Традиционно сотрудничество банков и страховых компаний в этом сегменте активное. Дальнейшее увеличение объема выданных кредитов будет стимулировать рост продаж страховок за счет партнерских программ, -- подчеркнул в своем выступлении Михаил Демкив. -- На протяжении первых трех-четырех месяцев ставки по депозитам и ОВГЗ будут оставаться высокими. Однако темпы инфляции должны продолжить свое снижение в следующем году, что позволит перейти к началу цикла понижения ставок во второй половине 2019-го".

Продолжая тему законодательных изменений, представители Нацкомфинуслуг также прокомментировали свое Распоряжение от 18.09.2018г. "О внесении изменений в Методику формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни". За счет этого нововведения на страховом рынке будет усовершенствован рыночный механизм оценки страховых обязательств, обеспечения их устойчивости и надежности, а также повышения уровня конкуренции. Страховые компании, которых касается это Распоряжение, в течение 30 календарных дней, начиная с 9 декабря 2018г., должны разработать и утвердить внутреннюю политику по формированию технических резервов и сообщить в Нацкомфинуслуг о выбранной методике в течение 15 календарных дней после ее утверждения.

Еще одним нововведением стала форма подачи страховщиками финансовой отчетности. С 9 ноября 2018 г. страховщики должны подавать ее в Нацкомфинуслуг исключительно в электронной форме, а в 2019 году консолидированная финансовая отчетность по стандартам МСФО будет подаваться страховщиками и в центр сбора финансовой, операционное управление которым осуществляется НКЦБФР. Эти данные будут опубликованы центром в открытом доступе.

Для проведения аудита за 2018 год страховщики должны будут выбрать себе аудитора из Реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, который ведет Аудиторская палата Украины. До подписания договора об аудите страховые компании обязаны будут информировать о выбранном аудиторе Нацкомфинуслуг по установленной форме. Аудиторский отчет должен составляться с учетом методических рекомендаций, установленных Нацкомфинуслуг.

"Таким образом, усиление регуляторной среды направлено на обеспечение стабильности страховых компаний. В свою очередь расширение страхового бизнеса создает рабочие места, активизирует внедрение инноваций, стимулирует устойчивость экономики и смягчает последствия глобальных рисков", - резюмировал Александр Залетов.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов. Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.