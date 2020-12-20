Харьковский апелляционный хозсуд рассмотрит дело о меттале, который пытаются отобрать террористы

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 315
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2250
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1791
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 540
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1692
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 603
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
14
3
7
7
8
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1026
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1710
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 873
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 324
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5229
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 477
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 09:15

Харьковский апелляционный хозсуд рассмотрит дело о меттале, который пытаются отобрать террористы

  Комментировать

В ближайшие дни Восточный апелляционный хозяйственный суд Харькова может поставить точку в борьбе "Алчевского металлургического комбината" за законное право вернуть 3 тыс. т металлопродукции, украденной у предприятия оккупантами в 2018 году.

Речь о продукции Алчевского меткомбината, которая была арестована в конце 2018 года в Мариупольском порту. Металл перевозился из российского порта Темрюк в бельгийский Антверпен на судне COMET под либерийским флагом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты остановили работу Алчевского меткомбината

Но почти год до этого "Алчевский металлургический комбинат" заявил, что не осуществляет никаких товарных, производственных, финансовых операций в городе Алчевск. И не намерен этого делать до восстановления контроля над производственными активами в Алчевске. Не собирается осуществлять ввоз или вывоз любых товаров через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции или через участки государственной границы Украины, которые временно находятся вне контроля Госпогранслужбы Украины и Государственной фискальной службы Украины.

Об аресте металла в Мариупольском порту сообщил в соцсетях тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности по статье о финансировании терроризма.

Вероятно, основанием для такого заявления мог быть тот факт, что к тому времени активы АМК были переданы в управление компании "Внешторгсервис", подконтрольной украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко, который фактически финансировал террористов в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирташ, Ахметов и Коломойский: кто и сколько "отмыл" через мировые банки

Известно, что 28 ноября 2017 года так называемое Министерство юстиции так называемой ЛНР сообщило об аккредитации "Филиала №12 "Алчевский металургический комбинат Закрытого акционерного общества "Внешторгсервис".

 

Поэтому, когда в 2018 году пограничники Украины выявили более 3 тыс. т металлопродукции, производимой на АМК и фактически украденной у законных владельцев структурами Курченко, постановлением следственного судьи Лисичанского городского суда 30 октября 2018-го был наложен арест на металлургическую продукцию ПАО "АМК", которая находилась на судне СОМЕТ в "Мариупольском морском торговом порту".

Получателем этой продукции в документах значилась компания из Германии Primex steel trading gmbh. А из Алчевска груз отправляли АО "РЖД Логистика" (РФ) и ООО "Первая логистическая компания" (РФ) в адрес офшорной компании Vartech Enterprise Limited, которую СМИ связывают с Курченко. Указанный груз фактически направлялся для выгрузки в бельгийском Антверпене.

Решением суда металлургическая продукция была арестована и передана в качестве вещественного доказательства на ответственное хранение в государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имущество Курченко передали в государственную собственность

Летом 2020-го, АМК смог дождаться справедливого решения. Постановлением следственного судьи Северодонецкого городского суда Луганской области от 31 июля арест был отменен и принято решение вернуть металлургическую продукцию ее законному владельцу - ПАО "АМК".

В постановлении отмечалось, что ПАО "АМК" является законным владельцем металлургической продукции, и ее приобретение компанией Primex steel trading gmbh произошло по поддельным документам, было противоправным и незаконным.

Но дальнейшее развитие ситуации показало, что АМК не может забрать свой металл. Потому что представитель Primex steel trading gmbh некий адвокат Андрей Кароев, несмотря на судебное решение, пытается обеспечить интересы в первую очередь Курченко и террористов, и отобрать металл.

В частности, пытался заблокировать передачу металла законным владельцам через суд. Не удалось. Решением хозяйственного суда Луганской области от 13 октября 2020 года в удовлетворении ходатайства компании Primex steel trading gmbh об обеспечении иска было отказано.

Primex steel trading gmbh оспаривает это решение в апелляционном порядке.

И сейчас в производстве Восточного апелляционного хозяйственного суда находится дело №913/444/18 (913/1558/20) по обращению представителя компании Primex steel trading gmbh адвоката Кароева, в котором он просит принять новый ареста на металл производства ПАО "Алчевский металлургический комбинат", и передать его на хранение Кароеву или уполномоченному государственному учреждению. А также обязать государственное предприятие "Мариупольский торговый порт" не осуществлять без ответственного хранителя имущества любых действий по перемещению металла.

Суд будет рассматривать это дело 23 декабря. Фактически судьба имущества, которое на законных основаниях принадлежит украинскому предприятию, и которое было украдено у предприятия оккупантами, зависит от справедливости судебной власти Украины и от того, считают ли себя люди, уполномоченные действовать именем Украины.

На неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области на Алчевском меткомбинате происходит беспрецедентное нарушение трудовых прав работников. В соцсетях сообщают, что людям не дают отпуска, заставляют работать сверхурочно и применяют репрессии к тем, кто не выходит на смены из-за того, что вынуждены ездить на заработки в Россию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Харьковский апелляционный хозсуд рассмотрит дело о меттале, который пытаются отобрать террористы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Наш дорогой ребенок" - ученые открыли радиоактивный элемент

Идеальный половой акт должен длиться до 13 минут: интересные факты об оргазме

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 19288
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 8424
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 8029
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 7470
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 4572
Экономика
Гривна ослабла к доллару и евро
Гривна ослабла к доллару и евро Просмотров: 432
Как правильно писать о своих достижениях в резюме
Как правильно писать о своих достижениях в резюме Просмотров: 198
Рассказали об особенностях выплат опекунским и многодетным семьям
Рассказали об особенностях выплат опекунским и многодетным семьям Просмотров: 144
Зачем украинцам накопительные пенсии - объяснение министра
Зачем украинцам накопительные пенсии - объяснение министра Просмотров: 297
"Некому" - Министерка рассказала о выплатах умершим медикам от Covid
"Некому" - Министерка рассказала о выплатах умершим медикам от Covid Просмотров: 522
Больше всего комментируют
7
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
2
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
2
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
1
Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря
Голосов: 25775
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть