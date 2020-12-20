Харьковский апелляционный хозсуд рассмотрит дело о меттале, который пытаются отобрать террористы

В ближайшие дни Восточный апелляционный хозяйственный суд Харькова может поставить точку в борьбе "Алчевского металлургического комбината" за законное право вернуть 3 тыс. т металлопродукции, украденной у предприятия оккупантами в 2018 году.

Речь о продукции Алчевского меткомбината, которая была арестована в конце 2018 года в Мариупольском порту. Металл перевозился из российского порта Темрюк в бельгийский Антверпен на судне COMET под либерийским флагом.

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Но почти год до этого "Алчевский металлургический комбинат" заявил, что не осуществляет никаких товарных, производственных, финансовых операций в городе Алчевск. И не намерен этого делать до восстановления контроля над производственными активами в Алчевске. Не собирается осуществлять ввоз или вывоз любых товаров через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции или через участки государственной границы Украины, которые временно находятся вне контроля Госпогранслужбы Украины и Государственной фискальной службы Украины.

Об аресте металла в Мариупольском порту сообщил в соцсетях тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности по статье о финансировании терроризма.

Вероятно, основанием для такого заявления мог быть тот факт, что к тому времени активы АМК были переданы в управление компании "Внешторгсервис", подконтрольной украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко, который фактически финансировал террористов в Донбассе.

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Известно, что 28 ноября 2017 года так называемое Министерство юстиции так называемой ЛНР сообщило об аккредитации "Филиала №12 "Алчевский металургический комбинат Закрытого акционерного общества "Внешторгсервис".

Поэтому, когда в 2018 году пограничники Украины выявили более 3 тыс. т металлопродукции, производимой на АМК и фактически украденной у законных владельцев структурами Курченко, постановлением следственного судьи Лисичанского городского суда 30 октября 2018-го был наложен арест на металлургическую продукцию ПАО "АМК", которая находилась на судне СОМЕТ в "Мариупольском морском торговом порту".

Получателем этой продукции в документах значилась компания из Германии Primex steel trading gmbh. А из Алчевска груз отправляли АО "РЖД Логистика" (РФ) и ООО "Первая логистическая компания" (РФ) в адрес офшорной компании Vartech Enterprise Limited, которую СМИ связывают с Курченко. Указанный груз фактически направлялся для выгрузки в бельгийском Антверпене.

Решением суда металлургическая продукция была арестована и передана в качестве вещественного доказательства на ответственное хранение в государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт".

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Летом 2020-го, АМК смог дождаться справедливого решения. Постановлением следственного судьи Северодонецкого городского суда Луганской области от 31 июля арест был отменен и принято решение вернуть металлургическую продукцию ее законному владельцу - ПАО "АМК".

В постановлении отмечалось, что ПАО "АМК" является законным владельцем металлургической продукции, и ее приобретение компанией Primex steel trading gmbh произошло по поддельным документам, было противоправным и незаконным.

Но дальнейшее развитие ситуации показало, что АМК не может забрать свой металл. Потому что представитель Primex steel trading gmbh некий адвокат Андрей Кароев, несмотря на судебное решение, пытается обеспечить интересы в первую очередь Курченко и террористов, и отобрать металл.

В частности, пытался заблокировать передачу металла законным владельцам через суд. Не удалось. Решением хозяйственного суда Луганской области от 13 октября 2020 года в удовлетворении ходатайства компании Primex steel trading gmbh об обеспечении иска было отказано.

Primex steel trading gmbh оспаривает это решение в апелляционном порядке.

И сейчас в производстве Восточного апелляционного хозяйственного суда находится дело №913/444/18 (913/1558/20) по обращению представителя компании Primex steel trading gmbh адвоката Кароева, в котором он просит принять новый ареста на металл производства ПАО "Алчевский металлургический комбинат", и передать его на хранение Кароеву или уполномоченному государственному учреждению. А также обязать государственное предприятие "Мариупольский торговый порт" не осуществлять без ответственного хранителя имущества любых действий по перемещению металла.

Суд будет рассматривать это дело 23 декабря. Фактически судьба имущества, которое на законных основаниях принадлежит украинскому предприятию, и которое было украдено у предприятия оккупантами, зависит от справедливости судебной власти Украины и от того, считают ли себя люди, уполномоченные действовать именем Украины.

На неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области на Алчевском меткомбинате происходит беспрецедентное нарушение трудовых прав работников. В соцсетях сообщают, что людям не дают отпуска, заставляют работать сверхурочно и применяют репрессии к тем, кто не выходит на смены из-за того, что вынуждены ездить на заработки в Россию.