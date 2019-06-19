Гройсман нашел способ уменьшить коммунальные тарифы

Премьер Владимир Гройсман поручил установить предельные цены на горячую воду и отопление. Фото: Вести

Чтобы снизить тарифы на тепло и горячую воду, в Украине установят предельные цены на эти коммунальные услуги. Последние будут ниже текущих на 15-20%.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время заседания Кабмина 19 июня. Он поручил профильным ведомствам подготовить к следующему заседанию правительства документ об установлении на следующий отопительный сезон предельных цен, передает Інтерфакс.

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"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Министерству юстиции, чтобы вынести на следующее заседание Кабмина решение об установлении экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране. Оно вступит в действие со следующего отопительного сезона", - пояснил Гройсман.

До конца года газ для населения подорожает на 15%. В 2020-м прибавит к цене еще 20. Следующие 2 года стоимость вырастет на 14 и 10% соответственно, говорится в последнем прогнозе Минэкономразвития. На 20% до конца этого года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие 3 года тарифы будут увеличиваться на 10-15%. Электроэнергия станет дороже в этом году на 15%. Еще через 2 года прибавит 18,9 и 20% соответственно. В 2022-м прогнозируют подорожание электроэнергии на 7%.