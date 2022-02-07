Гривна стабилизировалась – курс валют на вторник

Гривна укрепила позиции по отношению к доллару на 15 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 8 февраля, на уровне 28,00 грн/долл.

В пятницу гривна подорожала на 15 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,07 грн/евро, то есть гривна подорожала на 21 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 27,94-27,96, к евро - на уровне 31,96-31,98, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 37,8487 37,30 / 38,25 37,50 / 38,20 злотый 7,0537 6,83 / 7,08 6,90 / 7,05 10 российских рублей 3,711 3,55 / 3,73 3,60 / 3,70 швейцарский франк 30,3307 29,50 / 30,80 30,33 / 30,83

На 7 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,15 грн/долл., евро – 32,28 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.