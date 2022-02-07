Гривна стабилизировалась – курс валют на вторник

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 8 февраля, на уровне 28,00 грн/долл.
В пятницу гривна подорожала на 15 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,07 грн/евро, то есть гривна подорожала на 21 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 27,94-27,96, к евро - на уровне 31,96-31,98, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|37,8487
|37,30 / 38,25
|37,50 / 38,20
|злотый
|7,0537
|6,83 / 7,08
|6,90 / 7,05
|10 российских рублей
|3,711
|3,55 / 3,73
|3,60 / 3,70
|швейцарский франк
|30,3307
|29,50 / 30,80
|30,33 / 30,83
На 7 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,15 грн/долл., евро – 32,28 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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